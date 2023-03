KI-Forschung in Darmstadt: Mit Computern reden

Von: Claudia Kabel

Teilen

Blick ins Innere des neuen Supercomputers: Digitalministerin Sinemus (r.) und TU-Präsidentin Brühl. © Monika Müller

Wer forscht wie an KI in Darmstadt? Fragen und Antworten zum Training der Maschinen.

Was ist das hessen.AI?

Das 2020 gegründete Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz (hessian.AI, AI steht für artificial intelligence, also künstliche Intelligenz) hat seinen Sitz in Darmstadt und vereint unter Leitung der TU Darmstadt 13 hessische Universitäten und Hochschulen. Ziel ist die Forschung zu Künstlicher Intelligenz zu fördern und den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Für die fünfjährige Aufbauphase stellte das Land Hessen eine Förderung in Höhe von 38 Millionen Euro zur Verfügung.

Welchen Beitrag leistet die TU?

Die TU Darmstadt ist international führend auf dem Gebiet der KI-Forschung. Ihre intelligenten Such- und Rettungsroboter holen bei internationalen Wettbewerben regelmäßig erste Preise und Weltmeistertitel, mobile und humanoiden Systeme können in Erdbebengebieten oder bei Großbränden helfen. Es werden Lernverfahren entwickelt, die in die Steuerung von Robotern und Maschinen eingreifen und in Echtzeit mit ihrer Umgebung interagieren und lernen können. Auch an der Kommunikation mit den Maschinen wird stetig geforscht.

Wie kommuniziert man mit einer Künstlichen Intelligenz (KI)?

Um mit Maschinen zu kommunizieren, muss man sie verstehen. Doch das ist bei der aktuell meist verwendeten Form von KI, dem so genannten Deep-Learning, schwierig, sagen Forschende der technischen Universität (TU) Darmstadt. Deep-Learning ist inspiriert durch neuronale Verbindungen in biologischen Gehirnen. Große Deep-Learning-Netze besitzen Milliarden Verbindungen zwischen virtuellen Neuronen. Es ist schwer nachvollziehbar, welche Signale zu einer Entscheidung der KI beitragen und welche nicht, wie die Software also zu ihrem Ergebnis kommt. Sie ähnelt einer Black Box.

Wie lernt eine KI?

Zum Training setzt man ihr Millionen von Daten vor. Das können Texte, Bilder oder andere Informationen sein. Das Deep-Learning wird oft eingesetzt, um auf Bildern bestimmte Objekte zu erkennen, beispielsweise Eisbären. Zum Training zeigt man der KI viele Bilder von Eisbären, wodurch sie anhand der Gemeinsamkeiten lernen soll, was einen Eisbären ausmacht.

Kann die KI dabei auch etwas falsches lernen?

Ja, es kann sein, dass die KI es sich einfach macht und sogenannte „Abkürzungen“ nimmt. Wenn bei den Trainingsbildern immer Schnee im Hintergrund war, nimmt sie diesen Schnee im Hintergrund als Kennzeichen für ein Eisbärbild, statt den Eisbären selbst. Erscheint nun ein Braunbär vor verschneiter Landschaft, erkennt die KI diesen fälschlich als Eisbären.

Wie werden Fehler behoben?

Mithilfe einer Methode namens Explainable AI lassen sich Fehler aufspüren. Dabei zeigt der Algorithmus, welche Muster er für seine Entscheidung verwendet hat. Wenn es die falschen waren, kann ein Mensch dies an die KI zurückmelden, indem er die richtigen Muster zeigt oder die falschen als falsch markiert. Dieses Feedback-Verfahren bezeichnen die Forscher als Explanatory Interactive Learning (XIL). TU-Forschende haben kürzlich dieses Verfahren vereinfacht.

Zum Weiterlesen: Neuer Supercomputer in Darmstadt: Beschleuniger für Künstliche Intelligenz