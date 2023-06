Kein Wasser entnehmen

Wegen der Trockenheit darf kein Wasser aus Bächen, Teichen und Seen entnommen werden.

Wegen der anhaltenden Trockenheit und den damit verbundenen niedrigen Wasserständen hat die Stadt Darmstadt eine Allgemeinverfügung erlassen, um die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zu beschränken.

Gemäß der Verfügung, die seit dem vergangenen Mittwoch, 21. Juni, gilt, ist es laut einer Mitteilung der Stadt vorerst bis auf Widerruf untersagt, Wasser aus Bächen, Teichen und Seen zu entnehmen. Weiterhin zulässig sei das Tränken von Vieh und das Schöpfen von Wasser mit Handgefäßen „im Rahmen des Gemeingebrauchs“, heißt es in der Mitteilung. Zugelassene Gewässernutzungen, für die eine wasserrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung vorliege sowie alte Rechte seien jedoch von der Allgemeinverfügung ausgenommen.

Wie schon im vergangenen Jahr solle mit der Regelung ein weiteres Absinken der Wasserstände in den Gewässern eingeschränkt werden, um zum einen die Biotope in den Flüssen, Bächen und Teichen und zum anderen auch die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern zu schützen, schreibt der zuständige Stadtrat, Umweltdezernent Michael Kolmer (Grüne). Er bittet zugleich die Bürgerinnen und Bürger, sparsam mit der knappen Ressource Wasser umzugehen, um zum Erhalt der Gewässerzustände beizutragen. jjo