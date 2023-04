Kein Platz mehr zum Üben für Bands in Darmstadt

Die Band Countless Paths, die sich der Musikrichtung Metalcore verschrieben hat, probt seit 2011 in der alten Glasbläserei am Sensfelderweg 8 in Darmstadt. © Sebastian Weissgerber

Der größte Proberaumkomplex in Darmstadt schließt: 25 Bands sind davon betroffen, dass die alte Glasbläserei mit ihren elf Proberäumen zumachen muss.

Die öffentliche Hand will Ende September den größten Proberaumkomplex in Darmstadt schließen. In der alten Glasbläserei am Sensfelder Weg 8 üben derzeit rund 25 Bands und mehr als 100 Musiker:innen in elf Räumen auf drei Ebenen. Eigentümer der Liegenschaft ist der Zweckverband Abfallverwertung Südhessen (ZAS), in dem sich die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald zum Betrieb des Müllheizkraftwerks zusammengeschlossen haben.

E-Gitarrist Joris Buchholz probt mit der Metalcoreband „Countless Paths“ bereits seit 2011 in der alten Glasbläserei. Vorher nutzten die Musiker den Keller der Mutter von Bandkollege Thorben Triegel. „Die war schon sehr froh, als wir dann nach jahrelanger Suche endlich etwas gefunden hatten“, erklärt Buchholz. Es sei von Vorteil, dass man hier 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche spielen könne, ohne jemanden zu stören. Auch aufgrund der vielen Proberäume und der großen Gemeinschaft unterschiedlichster Musiker und Musikerinnen sei die Glasbläserei „die vermutlich beste Location in Darmstadt“.

Zum Vergleich: Die nächstgrößere Zahl an Proberäumen finden sich mit zehn Einheiten in den Kellern im Loft in der Liebigstraße. Die Tag-&-Nacht-Studios auf dem Goebel-Gelände verfügen über sieben Räume, in der Oettinger-Villa und der Bessunger Knabenschule gibt es jeweils noch fünf Proberäume.

Darmstadts größter Proberaumkomplex liege direkt neben dem Bereich, in dem Lastkraftwagen den Abfall für das Müllkraftwerk anlieferten, sagt Entega-Sprecher Gert Blumenstock. Der kommunale Energieversorger verwaltet die Immobilie im Auftrag des ZAS, der diese 2017 erwarb. „Mit dem Kauf wollte der ZAS verhindern, dass möglicherweise ein Konflikt mit einem neuen Käufer wegen Lärm- oder Geruchsbelästigung entsteht.“

Für einen nun geplanten Umbau der Lastwagenrampe habe der ZAS routinemäßig seine Unterlagen zur alten Glasbläserei untersucht. „Bei der Überprüfung hat sich leider und für den ZAS auch überraschend herausgestellt, dass die bisherige Nutzung als Proberaum für Bands aus genehmigungsrechtlichen und vor allem brandschutztechnischen Gründen nicht zulässig ist“, teilt die Entega mit. Deshalb sei die Kündigung zwingend notwendig, sagt Blumenstock. „Es gibt rein rechtlich keine andere Möglichkeit.“ Die ZAS plane auch nicht, das Gebäude für andere Zwecke zu nutzen.

Dabei wäre der Entega als Kulturförderer durchaus daran gelegen, das Mietverhältnis fortzusetzen oder eine Alternative zu finden. „Wir haben alles, was wir an Immobilien haben, geprüft, aber alle Flächen werden bereits von uns selbst oder anderen Firmen genutzt.“ Um den Musiker:innen entgegenzukommen, sollen sie die Räume in den letzten drei Monaten mietfrei nutzen können. Für den brandrechtlich besonders gefährdeten Keller, der bereits ab sofort nicht mehr zum Proben, sondern nur noch als Lager genutzt werden dürfe, entfalle die Miete komplett. Außerdem prüfe die Entega, ob dort mit Hilfe eines Notausgangs doch noch wenigstens bis Ende September weiter musiziert werden könne.

Für die Bands scheinen ZAS und Entega auch gar nicht in der Verantwortung zu stehen. „Es ist die Aufgabe der Stadt, da jetzt eine Lösung zu finden“, findet Gitarrist Buchholz. Von der Stadt, der die Entega fast vollständig gehört, und die auch eins von drei Mitgliedern im ZAS ist, war auf Nachfrage zu erfahren, dass OB und Kulturdezernent Jochen Partsch (Grüne) in den Dialog mit der Entega treten werde, um mögliche Lösungsansätze zu erörtern – „obgleich die Entscheidung über die Nutzung der Räumlichkeiten nicht bei der Stadt, sondern beim Eigentümer, dem ZAS, liegt“.

Inwieweit sich diesen Bemühungen ab Juni unter dem neugewählten Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) fortsetzen werden, bleibt abzuwarten. Der nicht eingetragene Verein „Freundeskreis Glasbläserei“ erklärt, er habe im März alle Oberbürgermeisterkandidaten und -kandidatinnen angeschrieben. Ausgerechnet Benz habe nicht geantwortet.

