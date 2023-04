JVA Weiterstadt: Auszeichnung für Engagement für Bundeswehr

Von: Claudia Kabel

Oberst Siegfried Zeyer, kommissarischer Kommandeur des Landeskommandos Hessen, Jutta Staudt-Treber, Leiterin der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt und Justizminister Roman Poseck (v.l.). © HMdJ

Die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt ist vom Bund und dem Verband der Reservisten als „Förderer der Reserve 2022“ geehrt worden. Es ist nicht das erste Mal.

Das Bundesverteidigungsministerium und der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr haben die Justizvollzugsanstalt (JVA) Weiterstadt als „Förderer der Reserve 2022“ ausgezeichnet. Die Urkunde überreichte am Dienstag Oberst Siegfried Zeyer, der kommissarische Kommandeur des Landeskommandos Hessen, an die Leiterin der JVA, Jutta Staudt-Treber. Die Anstalt werde damit nach 2019 bereits zum zweiten Mal mit dieser Auszeichnung geehrt, heißt es in einer Mitteilung des hessischen Justizministeriums. Minister Roman Poseck (CDU) erklärte, damit werde die JVA als Arbeitgeber für die Unterstützung der Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr gewürdigt. Seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, sei diese für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr wichtiger denn je.

Die Auszeichnung wird seit 2016 an Arbeitgeber:innen verliehen, die sich beispielhaft für die Reserve einsetzen. Vergangenes Jahr hatten sechs Bedienstete in Justizvollzugsanstalten, davon drei aus Weiterstadt, an 116 Wehrübungstagen, teilgenommen. Davon entfielen 80 Tage auf Kräfte aus Weiterstadt, hieß es. Für diese Übungen mussten die Reservisten von ihrem Dienst freigestellt werden. cka