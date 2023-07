Intef Darmstadt würdigt „Memory“-Fotografin Gabriele Lorenzer

Von: Jens Joachim

Aus dem Nachlass Lorenzers sind die Bildmotive für das Kartenspiel digitalisiert und für die Ausstellung vergrößert worden. © Monika Müller

Das Institut für Neue Technische Form in Darmstadt erinnert mit einer Retrospektive an das Lebenswerk der 2017 verstorbenen Frankfurter Fotografin und Autorin Gabriele Lorenzer.

Zwei reife rote Kirschen an grünen Stielen vor einem dunkelblauen Hintergrund. Ein Hirschkäfermännchen auf einem rosafarbenen oder die braune Kokosnuss vor einer knallgelben Fläche: Wer die Ausstellungsräume im Erdgeschoss des Instituts für Neue Technische Form (Intef) am Darmstädter Friedensplatz betritt, wird vermutlich unweigerlich an seine Kindheit erinnert.

Im Zentrum der Ausstellung „Wortlose Literatur“ nämlich haben die Kuratoren Christof Gassner, Jürgen Herbst und Christian Lutsch vergrößerte Aufnahmen der 36 Motive platziert, die die Fotografin Gabriele Lorenzer einst für das „Junior Memory“-Spiel anfertigte, das der Ravensburger Otto-Maier-Verlag 1969 auf den Markt brachte.

Intef Darmstadt: Retrospektive erinnert an „Memory“-Fotografin Gabriele Lorenzer

Von Lorenzer stammen die Fotos für das „Junior Memory“ aus dem Jahr 1969 der Firma Ravensburger. © Monika Müller

Das Gedächtnis- und Familienspiel, das in seiner Urversion 1959 mit anderen Motiven in den Handel gekommen war, ist millionenfach verkauft worden. Für die derzeit erhältliche Auflage des Klassikers mit den 32 Bildpaaren, der sich für zwei bis acht Spieler ab sechs Jahren eignet, nutzt das Unternehmen inzwischen andere Fotos, die jedoch sehr stark an die Lorenzers Komposition erinnern.

Die drei Kuratoren haben nun für die Werkschau den Prototyp eines „Natur Memos“ anfertigen lassen, das in einem aufwendigen Scan- und Digitalisierungsprozess auf der Basis der Lorenzer-Originalmotive entstanden ist.

Darmstadt: Fotos für „Junior-Memory“, Kinderbücher und Öko-Test-Titelgeschichten

Fotografische Interpretation: Für einen Artikel zum Thema „Pumpzerstäuber“ im Magazin Öko-Test inszenierte die Fotografin dieses Bildmotiv. © Monika Müller

Aber wer war diese Fotografin, die Ende der 1960er Jahre 36 Dinge aus der Natur wie Blüten, Früchte oder einen Schmetterling auf grellbuntem Untergrund fotografierte und deren Aufnahmen auch in Kinderbüchern und im Magazin Öko-Test veröffentlicht wurden? Antworten gibt die Schau im Intef, bei der es sich um die erste umfassende Ausstellung zum Gesamtwerk von Gabriele Lorenzer handelt, die von 1964 bis 2010 ein eigenes Fotoatelier in Frankfurt hatte und im Bahnhofsviertel lebte.

Zur Fotografin ausgebildet wurde die gebürtige Leipzigerin, die in Sachsen und im Schwarzwald aufwuchs, an der Lette-Schule in Berlin. Von 1960 bis 1961 volontierte sie im Atelier von Josef Müller-Brockmann in Zürich. Während ihres Volontariats wurde sie, wie Gassner erzählt, mit der Schweizer Grafik konfrontiert.

Darmstadt: Ausstellung über Lebenswerk von Gabriele Lorenzer im Intef

Gabriele Lorenzer (1937-2017) hatte von 1964 bis 2010 ein Fotostudio in Frankfurt. © Abisag Tüllmann

In Zürich entstand 1960 auch ihre Fotoserie „Warten“, die Menschen im Wartesaal des Zürcher Hauptbahnhofs zeigt. Ihre eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. In der Gegenwart haben Lorenzers intensive Arbeiten nichts von ihrer Präzision und Qualität eingebüßt. Nach dem Umzug und der Einrichtung ihres Ateliers in Frankfurt arbeitete Lorenzer zunächst für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Frankfurt und für das ZDF in Mainz.

1968 bot sie dem Otto-Maier-Verlag ihre erste Arbeit für Kinder an, die 1969 in Form des „Junior Memory“ erschien und auch wegen ihrer künstlerischen Qualität sogleich für Aufsehen sorgte. „Generationen von Kindern sind mit diesen Bildern im Kopf aufgewachsen“, sagt Gassner.

RAHMENPROGRAMM Die Ausstellung „Wortlose Literatur“ mit Werkschau der 2017 verstorbenen Frankfurter Fotografin Gabriele Lorenzer kann noch bis Sonntag, 6. August, dienstags bis samstags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 14 Uhr im Institut für Neue Technische Form, Friedensplatz 11, besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Führungen durch die Schau bietet Christof Gassner, einer der drei Kuratoren der Ausstellung, am Freitag, 28. Juli, und am Freitag, 4. August, an. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Die drei Kuratoren der Ausstellung – Christof Gassner, Jürgen Herbst und Christian Lutsch – haben inzwischen die „Arbeitsgruppe Lorenzer Archiv“ (E-Mail: lorenzer-archiv@wortbildraum.de) gegründet. Ihr gehören ehemals mit Gabriele Lorenzer befreundete Menschen an, die ihren fotografischen Werknachlass betreuen, archivieren und gerne weiter präsentieren würden. Alle Abbildungen der Fotografin liegen als Originale oder Fotonegative vor. Dabei handele es sich um einen „visuellen Schatz der Zeitgeschichte und Lebenswirklichkeit“, sagt Gassner. „Menschen, Tiere, Phantasien ...“ lautet der Titel eines Bildbands von Gabriele Lorenzer, der 1999 im Heidelberger Umschau/Braus Verlag erschienen ist. Der Band ist im Intef für 20 Euro erhältlich. Dort werden auch Postkarten mit Fotografien Lorenzers einzeln oder im Set verkauft. jjo www.intef.info

Intef Darmstadt widmet Fotografin Gabriele Lorenzer Werkschau

Die 2017 verstorbene Fotografin Gabriele Lorenzer lebte und arbeitete lange im Frankfurter Bahnhofsviertel. © Abisag Tüllmann

Nach dem Erfolg mit dem Kartenspiel für Kinder arbeitete Lorenzer in den Jahren 1970 bis 1985 als Fotografin und Autorin für den Ravensburger-Verlag. In dieser Zeit entstanden weitere Spiele wie das „Mengen-Domino“, „Kofferpacken“, „Weinen, Wüten, Lachen“ oder „Junior Domino“.

Es folgte zudem die Produktion von Pappbilderbüchern vorwiegend für Kinder im Vorschulalter. 1974 erschienen „Drei Äpfel“ und „Eingepackt – ausgepackt“, ein Jahr später das Buch „Emma“ sowie „Das Efeuhaus“ (1978), „Etwas – Nichts“ (1980), „Das Tuch von Mama“ (1983) und weitere zwei Jahre später „Obst & Gemüse“. Sie habe mit ihren fotografischen Inszenierungen „Kinder zum Denken anregen“ wollen, sagte Lorenzer 1996 in einem Gespräch für einen Film, den der Hessische Rundfunk produzierte und ausstrahlte.

Ausstellung im Intef Darmstadt zeigt auch Arbeiten für das Magazin Öko-Test

Aufmacherbilder für die großen Artikel im Magazin Öko-Test fertigte Gabriele Lorenzer in der Zeit von 1985 bis 1993. © Monika Müller

Von Mitte der 1980er Jahre an engagierte sich die Fotografin für den Aufbau des Öko-Test-Magazins, für das Gassner seinerzeit die gestalterische Verantwortung trug. Lorenzer habe „sieben Jahre lang zu jedem Test des Magazins ein Bild als positive Utopie, als Gegenwelt zu den tristen Testergebnissen inszeniert und fotografiert“, berichtet er.

Neben den Fotografien aus dem Wartesaal im Zürcher Hauptbahnhof, den Ravensburger-Spielen, Kinderbüchern und den Szenen aus den Öko-Test-Magazinen werden in der Retrospektive im Intef auch „Bilder eines Katers“ namens „Dümpel“ (aus dem 1976 im Hanser-Verlag in München erschienenen Buch), Porträtaufnahmen – etwa von der 2012 in Frankfurt verstorbenen Psychoanalytikerin, Ärztin und Autorin Margarete Mitscherlich – sowie Landschaften aus den Schweizer Alpen, aus Irland, aus dem peruanischen Urwald und aus der Gascogne in Südfrankreich gezeigt. Dort, in ihrem Haus nahe Cézan, verbrachte Lorenzer zurückgezogen ihre letzten Lebensjahre.

Christof Gassner (Bild) hat zusammen mit Jürgen Herbst und Christian Lutsch die Ausstellung im Intef konzipiert und gestaltet. © Monika Müller

Wortlose Literatur. Gabriele Lorenzer. Photographin, 1937-2017. Der 48-seitige Katalog zur Ausstellung kostet 15 Euro. © Jens Joachim