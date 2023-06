Inklusion gescheitert? „Es gibt einen großen Wunsch nach Förderschulen“

Von: Claudia Kabel

Lutz Köhler ist Schuldezernent im Landkreis Darmstadt-Dieburg. © Rolf Oeser

Lutz Köhler, der Schuldezernent des Landkreises Darmstadt-Dieburg, erklärt die Gründe für den Ausbau der Plätze an Förderschulen. Immer mehr Kinder haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf.

I m Kreis Darmstadt-Dieburg ist eine neue Förderschule für 90 Kinder geplant. Herr Köhler, würden Sie als Schuldezernent sagen, dass die Inklusion, was den Schulbetrieb betrifft, gescheitert ist?

Nein, der Landkreis Darmstadt-Dieburg will die Inklusion und den gemeinsamen Unterricht für alle Kinder an den Regelschulen weiter vorantreiben und respektiert den Wunsch der Eltern, ob sie ihr Kind auf einer Regel- oder Förderschule anmelden möchten. Unsere Förderschulen werden gut angenommen, und die Eltern nutzen damit ihr Wahlrecht. Ich persönlich kann die Entscheidung für die Förderschule nachvollziehen. Die großen bildungspolitischen Entscheidungen werden aber nicht durch die Schulträger, sondern durch das Land im Hessischen Schulgesetz getroffen. Dort gehört die politische Debatte über den Erfolg der Inklusion hin.

Warum wird eine neue Schule für Menschen mit geistiger Behinderung in einem Gewerbegebiet gebaut und nicht nach Synergien gesucht, um diese Kinder näher an die Regelschule zu bringen?

Die Grundstücksplatzsuche ist insbesondere bei Förderschulen herausfordernd, da viele Rahmenbedingungen zu beachten sind. Förderschulen auf den bereits existierenden Grundstücken im Landkreis zu erweitern, scheitert oftmals am fehlenden Platz, aber auch daran, dass Förderschulen bezüglich der Schülerinnen- und Schülerzahlen nicht zu groß werden dürfen. Des Weiteren kann die besondere Schutzbedürftigkeit der Kinder mit geistig-motorischem Entwicklungsbedarf in einem speziell auf die Lern- und Lebensbedürfnisse dieser Kinder zugeschnittenen, modernen Neubau ideal und kindgerecht dargestellt werden.

Der neue Schulstandort in Pfung-stadt liegt zwischen Autobahn und Umgehungsstraße in der Nähe eines Umspannwerks. Das klingt nicht sehr angenehm. Es entsteht der Eindruck, als sollten die Kinder abgeschoben werden ...

Das Grundstück ist für eine neu geplante Förderschule optimal, und wir verwahren uns gegen den entstandenen Eindruck. Fast jedes Förderschulkind im Landkreis gelangt mit einer Schülerbeförderung an die jeweilige Schule. An einer Förderschule spielt deshalb die Logistik eine große Rolle (viele Kleinbusse, Parkplätze, große Gebäude und so weiter). Die neue Förderschule sollte daher idealerweise so gelegen sein, dass sie für die Kinder im westlichen Teil des Landkreises gut erreichbar ist. Dies ist beim neuen Schulstandort der Fall.

Wie erklärt sich der Landkreis den Umstand, dass so viele Förderschulplätze benötigt werden, wo doch jedes Kind auf eine Regelschule gehen könnte?

Die Annahme, dass jedes Kind mit Förderbedarf auf eine Regelschule gehen möchte, können wir nicht bestätigen. Es herrscht im Landkreis weiterhin ein großer Wunsch der Familien nach einem Platz in einer eigenen Förderschule. Es ist Aufgabe des Schulträgers, dieser Nachfrage und den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.

DEr Schuldezernent & inklusion an schulen Lutz Köhler , Jahrgang 1982, ist Vize-Landrat und Schuldezernent im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Er hat Rechtswissenschaften in Mainz studiert. Seit 1998 ist er Mitglied der CDU und war von 2012 bis 2021 Fraktionsvorsitzender des Kreisverbands. 2021 wurde er zum Ersten Kreisbeigeordneten gewählt. Im Schuljahr 2022/23 wurden an den Förderschulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg 1207 Kinder beschult. Weitere 779 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden inklusiv an einer Schule im Landkreis unterrichtet. An allen Regelschulen im Landkreis ist Inklusion möglich. Darüber hinaus ist jede Schulgemeinde für ihr pädagogisches Konzept selbst verantwortlich. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit seinen 23 Kommunen ist Träger von 81 Schulen. Darunter 50 Grundschulen, 4 verbundene Grund- und weiterführende Schulen, 16 weiterführende Schulen, 10 Förderschulen und eine Berufsschule. cka

Wer beurteilt, ob ein Kind auf eine Förderschule gehen sollte?

Die Diagnose, ob ein Kind auf eine Förderschule gehen sollte beziehungsweise einen Förderbedarf hat, wird vom Staatlichen Schulamt sowie den zuständigen Fachärzten erstellt. Es gibt jedoch erkennbar eine steigende Anzahl von Schüler:innen mit einem diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf, insbesondere im Bereich Geistige Entwicklung. Über die Gründe können wir als Schulträger nur spekulieren. Unsere Aufgabe ist es, für jedes Kind den bestmöglichen Schulstandort zur Verfügung zu stellen.

Die letzte Entscheidung liegt bei den Eltern?

Ja. Ob ein Kind auf eine Regelschule oder auf eine Förderschule geht, entscheiden die Eltern. Sie werden vorab durch das zuständige Beratungs- und Förderzentrum beraten. Wenn von Eltern eine inklusive Beschulung gewünscht wurde, konnte dies unserer Kenntnis nach im Landkreis bislang immer umgesetzt werden.

Dass Eltern häufig den „geschützten Raum“ Förderschule wählen, könnte an der Befürchtung liegen, dass sich Regelschulen nicht genug engagieren, ihre Kinder aufzunehmen.

Nein, wenn möglich und von den Familien gewünscht, werden Kinder mit Förderbedarfen – auch mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung – in Regelschulen beschult. Die Entscheidung liegt bei den Eltern.

Die Mehrheit wählt dennoch die Förderschule. Also wo liegen die Probleme in der Umsetzung der Inklusion in der Schule?

Die Schulgemeinden sind für ihr pädagogisches Konzept und für dessen Umsetzung verantwortlich. Als Schulträger können wir nur anteilig die Umsetzung der Inklusion voranbringen. Dies tun wir zum Beispiel, indem wir barrierearme oder barrierefreie Gebäude zur Verfügung stellen.