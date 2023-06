Inklusion: Aktionsplan wird im Kreis Darmstadt-Dieburg realisiert

Von: Jens Joachim

So wie Elvira Osewald beim SV Blau-Gelb Frankfurt (Bild) wird auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg Showdown – ein inklusives Tischballspiel mit Augenbinde und Schläger – gespielt. © peter-juelich.com

Landkreis informiert auf Inklusionsforum über den Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Beim Thema Inklusion – also der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen mit und ohne Behinderungen – sind es „die kleinen Schritte, die Fortschritte bringen“, sagt Zeljko Crncic. Crncic ist der kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Darmstadt-Dieburg und in der Kreisverwaltung in Darmstadt-Kranichstein im Büro für Migration und Inklusion tätig.

Das Büro, Crncic als Behindertenbeauftragter des Kreises sowie Sozial- und Jugenddezernentin Christel Sprößler (SPD) hatten am Mittwochabend zum dritten Inklusionsforum in den Plenarsaal des Kreishauses eingeladen. Auf Interesse stieß die von Crncic moderierte Veranstaltung bei lokalen Behindertenbeauftragten, Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen, Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen, Verbänden sowie Selbsthilfeorganisationen. Das Forum wurde zum Informations- und Meinungsaustausch sowie für Begegnungen rund um das Thema Inklusion genutzt.

Crncic sagte, dass sich der Kreis seit 2016 mit der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen beschäftige. Im März 2017 sei der Kreisausschuss beauftragt worden, unter Beteiligung von Betroffenen einen Aktionsplan für den Landkreis zu erstellen, der seit 2020 vorliege. In Anlehnung an den Inklusionsbericht des Landkreises, so Crncic weiter, seien für den Aktionsplan sieben Lebensbereiche – Erziehung und Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Gesundheit, Sport, Kultur und Freizeit, Wohnen. Mobilität und Kommunikation – definiert und 50 Projekte für eine Realisierung festgelegt worden. Von diesen konnten nach Angaben des Behindertenbeauftragten 28 vollständig realisiert und 17 teilweise umgesetzt werden. Bei fünf geplanten Vorhaben sei hingegen eine Realisierung nicht möglich gewesen, so Crncic.

Er berichtete, dass zum Beispiel ein gemeinsames Projekt zum Thema Sport und Inklusion vom Landkreis, der Stadt Darmstadt und dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg unter dem Motto „Vielfältige innovative inklusive Angebote im Sport“ initiiert worden sei. Zwar endet die zweijährige Förderperiode an diesem Freitag, aber es ist das erklärte Ziel der drei Projektpartner, die angestoßenen Aktivitäten in dauerhafte Strukturen zu überführen, sodass sie von den Vereinen vor Ort eigenständig weitergeführt werden können.

Infos zum Thema Inklusion im Landkreis Darmstadt-Dieburg gibt es per Mail an migration+inklusion@ladadi.de und online unter www.ladadi.de/bfmi. Zeljko Crncic ist per Mail unter z.crncic@ladadi.de und telefonisch unter der Nummer 06151/881 15 78 zu erreichen.