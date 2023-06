Impfpässe gefälscht: Prozess gegen Apotheken-Mitarbeiter

Von: Jens Joachim

Den beiden Männern wird vor der 12. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt der Prozess gemacht. © Jens Joachim

Zwei Männer aus Bickenbach und Mörfelden-Walldorf haben vor dem Landgericht Darmstadt gestanden, gewerbsmäßig Impfpässe gefälscht und verkauft zu haben.

Ein 38-jähriger Mann aus Bickenbach im Landkreis Darmstadt-Dieburg und ein fünf Jahre älterer Komplize aus Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau haben am Donnerstag zum Auftakt eines Prozesses vor dem Landgericht Darmstadt gestanden, von April bis November 2021 Impfpässe gefälscht und für jeweils 200 Euro weiterverkauft zu haben. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die beiden Männer wegen Urkundenfälschung angeklagt. Ihnen wird zur Last gelegt, 57 Mal Impfpässe gefälscht zu haben, um den falschen Eindruck zu erwecken, der jeweilige Inhaber sei gegen das Coronavirus geimpft.

Laut der Anklageschrift, die Staatsanwalt Konstantin Koch am Donnerstagmorgen vor der 12. großen Strafkammer des Landgerichts vorlas, soll der jüngere Angeklagte in Apotheken in Mörfelden-Walldorf und Weiterstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg gearbeitet haben. Er soll auch einen falschen Stempel und die Etiketten zum Aufkleben auf die Impfpässe angefertigt haben.

Nach einem Rechtsgespräch mit den Verteidigern und Staatsanwalt Koch teilte der Vorsitzende Richter Christoph Trapp mit, die Angeklagten könnten mit Bewährungsstrafen von maximal zwei Jahren beziehungsweise einem Jahr und zehn Monaten rechnen. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. jjo