Immer mehr Missbrauchsopfer in Südhessen

Von: Annette Schlegl

Nicht nur mit Plakaten will das Polizeipräsidium Südhessen gemeinsam mit Vereinen mehr Menschen über sexuellen Missbrauch aufklären. © Michael Schick

Das Polizeipräsidium Südhessen kämpft jetzt in einer großen Kampagne gemeinsam mit Vereinen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.

Kindesmissbrauch nimmt zu: Zwischen 2017 und 2021 sind dem Polizeipräsidium Südhessen elf Prozent mehr Fälle angezeigt worden. Das wiegt um so schwerer, als ein Kind bis zu acht Anläufe unternehmen, also bis zu acht Personen ansprechen muss, bis ihm ein Erwachsener den sexuellen Übergriff endlich glaubt. Das Polizeipräsidium Südhessen macht deshalb erstmals mit Vereinen gemeinsame Sache und startet eine zweijährige Kampagne gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.

Die Rotary-Clubs der Region, die mit dem Rotary-Club Darmstadt kooperierende Kurt-und-Lilo-Werner-Stiftung sowie der Verein „Bürger und Polizei Bergstraße“ unterstützen jetzt das Polizeipräsidium dabei, sexuellen Missbrauch zu verhindern und die Täter und Täterinnen zur Rechenschaft zu ziehen. Gemeinsam starten sie die Kampagne „Brich dein Schweigen - Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“. Von den Rotary-Clubs kommt dafür eine Anschubfinanzierung von 20 000 Euro.

Zunahme in Zahlen Im Vorjahr hat das Polizeipräsidium Südhessen in 109 Missbrauchsfällen ermittelt. 2017 waren es noch 98 Fälle. Das ist ein Anstieg von elf Prozent binnen vier Jahren.



118 Kinder und Jugendliche – 79 Mädchen und 39 Jungen – wurden im Vorjahr in der Stadt Darmstadt und den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwald und Bergstraße Opfer sexuellen Missbrauchs. Der Unterschied zur Zahl der Fälle erklärt sich aus der Tatsache, dass in einigen Familien mehrere Kinder von sexuellen Übergriffen betroffen waren.



Rund drei Viertel aller Opfer waren weiblich. Die Täter:innen gehörten mehrheitlich entweder zur Familie und dem Verwandtenkreis oder pflegten mit dem Opfer eine Freundschaft oder Bekanntschaft. Übergriffe von Lehrer:innen, Ärzt:innen oder Trainer:innen spielten im Verantwortungsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen kaum eine Rolle.



Die Aufklärungsquote ist hoch: Sie lag im Vorjahr bei 92 Prozent. ann

Gemeinsam mit der Darmstädter Hilfe e.V., dem Beratungsverein Wildwasser Darmstadt und dem Deutschen Kinderschutzbund, Bezirksverband Darmstadt, wollen die Initiator:innen auf Basis eines Fünf-Punkte-Plans für eine erhöhte Sensibilität in der Bevölkerung sorgen. Ziele sind: die gesellschaftliche Enttabuisierung des Themas, schnellere Früherkennung, Abbau von Kontakthemmungen zur Beratung, Erweiterung der niedrigschwelligen Hilfsangebote, die nicht zwangsläufig unmittelbar in ein Strafverfahren bei der Polizei münden müssen, sowie die Verunsicherung und Identifikation der Täter und Täterinnen.

Eine im August 2020 initiierte bundesweite Breitensportstudie weist aus, dass jedes vierte Kind im Vereinssport schon mindestens einmal sexualisierte Belästigungen ohne Körperkontakt erlebt hat. Bei jedem fünften Kind kam es schon mindestens einmal zu sexualisierten Berührungen oder Handlungen gegen seinen Willen. Deshalb sind auch der Landessportbund und die Sportjugend Hessen auf dem Weg in die Kooperation.

Der Aktionskatalog für die zweijährige Kampagne ist prall gefüllt. Unter anderem sind Infoveranstaltungen an Schulen, in Vereinen und Moscheen geplant, Workshops für Lehrkräfte sowie theaterpädagogische Stücke in Bildungseinrichtungen. Für Schulklassen läuft der Kinofilm „Gefangen im Netz“, der die Missbrauchsgefahr beleuchtet, die im Internet lauert. Neun Termine sind für die Kinos in Darmstadt, Viernheim, Bensheim und Erbach gebucht, die Reihe beginnt am 7. Juni mit der Vorführung mit anschließender Information im Kinopolis Darmstadt.

Auch das theaterpädagogische Projekt „Mein Körper gehört mir“ wird in Schulen zur Aufführung kommen. © Michael Schick

Kein Kind kann sich alleine schützen, es ist auf Hilfe angewiesen. Flyer gegen sexuelle Gewalt geben Hilfestellung. © Michael Schick