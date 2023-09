Hundeschwimmen im Freibad in Riedstadt-Goddelau

Von: Jens Joachim

Das Freibad in Riedstadt-Goddelau im Kreis Groß-Gerau können am kommenden Samstag zum Saisonfinale Vierbeiner nutzen. © Monika Müller

Die Freibäder in der Region schließen – das Rüsselsheimer Waldschwimmbad am Dienstag, die Bäder in Darmstadt, Groß-Gerau und das Freibad „An der Lache“ in Rüsselsheim am Sonntag.

Die Freibäder in Darmstadt sind noch bis kommenden Sonntag geöffnet. Im DSW-Freibad am Rand des Bürgerparks, Alsfelder Straße 31, kann noch an diesem Dienstag sowie am Mittwoch und Freitag von 8 Uhr an und am Donnerstag schob eune Stunde früher gebadet werden. Am Samstag und Sonntag öffnet das Freibad in der Zeit von 9 bis 20 Uhr.

Das Mühltalbad im südlichen Darmstädter Stadtteil Eberstadt, Mühltalstraße 72-80, hat ebenfalls bis 20 Uhr geöffnet. Dort kann an diesem Dienstag sowie am Donnerstag und Freitag von 8 Uhr an und am Mittwoch von 7 Uhr an geschwommen werden. Am Samstag und Sonntag öffnet das Mühltalbad um 9 Uhr.

Schwimmbäder in und um Darmstadt schließen diese Woche

Die beiden Badestellen am Großen Woog (Familienbad, Landgraf-Georg-Straße 121 und „Insel“, Heinrich-Fuhr-Straße) sowie das Arheilger Mühlchen schließen seit Anfang September an allen Tagen um 19 Uhr. Badeschluss ist laut einer Mitteilung der Stadt schon um 18.30 Uhr und letzter Einlass um 18 Uhr. Die Eingangspforten am Arheilger Mühlchen werden bis Freitag erst um 14 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag allerdings zwei Stunden früher. Die beiden Badestellen im Woog öffnen bis Freitag bereits um 8 Uhr, am Samstag und am Sonntag eine Stunde später. Tickets gibt es online unter https://baeder.darmtadt.de.

Im Freibad in Riedstadt-Goddelau, das seit Sonntag geschlossen ist, werden am kommenden Samstag von 10 bis 15 Uhr Hunde ins Schwimmbecken gelassen. Der Eintritt kostet laut Stadt 50 Cent pro Pfote (!) beziehungsweise Fuß, Kassenschluss ist um 14 Uhr. Der Kiosk im Freibad hält Verpflegung für Frauchen und Herrchen bereit.

Kiosk im Waldschwimmbad in Rüsselsheim schon geschlossen

Das Rüsselsheimer Waldschwimmbad hat die Saison bis zu diesem Dienstag, 12. September, verlängert. Gäste können den See zum Schwimmen, Ausspannen und Verweilen nutzen. Die Bäderverwaltung weist allerdings darauf hin, dass Badegäste ihre Verpflegung selbst mitbringen müssen, weil der Kiosk bereits geschlossen hat.

Das Waldschwimmbad ist am letzten Freibadetag des Jahres von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Im Schwimmbad „An der Lache“, Am Brückweg 24, kann das Freibad noch bis einschließlich Sonntag, 17. September, besucht werden. Es ist täglich von 10 bis 19.15 Uhr geöffnet.

Auch im Groß-Gerauer Freibad, Theodor-Heuss-Straße 22, endet die Freibadsaison am Sonntag. Das Bad ist bis dahin an allen Tagen bis 20 Uhr geöffnet. An diesem Dienstag und am Freitag öffnet es schon um 7 Uhr, an allen anderen Tagen erst um 10 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils um 19.15 Uhr.