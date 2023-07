Hitler-Attentat: Vergessene Widerstandskämpferin aus Darmstadt

Von: Claudia Kabel

Käthe Kern im Jahr 1942. Zu diesem Zeitpunkt ist sie auch eine „Protokollantin“ der Leuschner- © Hessisches Staatsarchiv Darmstadt

Käthe Kern war im Untergrundnetz von Wilhelm Leuschner am Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt. Die Darmstädterin war vergessen. Jetzt erzählt ein Buch erstmals ihre Geschichte.

Wenn sich das missglückte Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 an diesem Donnerstag zum 79. Mal jährt, ist der Name des Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg allgegenwärtig. Doch die „Operation Walküre“ war nicht ausschließlich eine Aktion des rein männlichen Militärs.

Hinter den von langer Hand vorbereiteten Umsturzplänen standen Hunderte Zivilpersonen, die sich in Gruppen wie dem Kreisauer Kreis, dem Roten Stoßtrupp oder dem Leuschner-Netzwerk organisierten. Die einzige Frau in der Berliner Führung der konspirativen Organisation ist jedoch komplett in Vergessenheit geraten: Käthe Kern aus Darmstadt. Über ihr Mitwirken im Widerstandskampf hat der Journalist und Autor Ludger Fittkau jetzt ein Buch geschrieben. „Man lebt ja nicht um seiner selbst willen“ ist der Titel und gleichzeitig ein Ausspruch von Käthe Kern.

Widerstandskämpferin aus Darmstadt: Käthe Kern wegen Karikatur verhaftet

Geboren wurde sie am 22. Juli 1900 in Darmstadt als älteste Tochter des Krankenkassenbeamten Jakob Kern und seiner Frau Elisabeth. Der Vater war Vorsitzender der Darmstädter SPD, die Mutter Stadtverordnete und Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt. Käthe Kern verbrachte ihre Jugend in Südhessen, machte Ausflüge zur Bergstraße und studierte in Frankfurt.

Postkarte von Wilhelm Leuschner an Käthe Kern – Sie bewahrte alle Karte von ihm auf. © barch ny

Ihre politische Haltung wird spätestens seit 1932 öffentlich, als ihr Name auf dem Titelblatt einer Broschüre für Frauenrechte erscheint: „Der soll dein Herr sein? Frauen entscheidet Euch!“ Darüber ist eine Karikatur von Adolf Hitler abgebildet, aus dessen hohlem Kopf ein Büschel Stroh ragt.

Wenige Wochen nach der Machtübernahme durch die Nazis wird Kern vorübergehend verhaftet, wie auch andere sozialdemokratische Politiker:innen, mit denen sie nach ihrem Wechsel aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Berlin zusammengearbeitet hat. Nach ihrer Entlassung ist sie von 1935 an im Büro der Preußischen Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft (Preussag) tätig und in ihrer Freizeit in die Vorbereitung des Attentats involviert – als enge Vertraute des Sozialdemokraten und Gewerkschafters Wilhelm Leuschner, den sie aus seiner Zeit in Darmstadt kennt, wo er bis 1933 Hessischer Innenminister war.

Widerstandskämpferin aus Darmstadt: Leuschner war für ein gewaltsames Ende Hitlers

Zwei Jahre lang lebte Kern nach Bombenangriffen sogar mit Leuschner und seiner Frau Elisabeth zusammen, berichtet Ludger Fittkau. Sie sei dafür zuständig gewesen, die Bedingungen für die neue Regierung nach dem Umsturz schaffen zu helfen. Fittkau hat für sein 345 Seiten starkes Werk nicht nur über Käthe Kern recherchiert, sondern auch über weitere Frauen des Widerstands, mit denen Kern in Verbindung stand. Ihre Überlieferungen hat er in seinem Buch immer wieder ineinandergeblendet. Dadurch werde der 20. Juli zwar noch nicht zur Frauenbewegung, aber der Widerstand auf dem zivilen Flügel werde um eine Perspektive erweitert, die bisher wenig beachtet wurde. „Es sind sehr unterschiedliche Textgattungen, mit denen die Protokollantinnen des Widerstands, vor allem Käthe Kern, aber auch Elisabeth Leuschner, Elly Deumer und Elfriede Nebgen, die Ereignisse rund um den Tag X festhalten“, sagt Fittkau. Doch die Zusammenschau dieser Dokumente ergebe ein bisher in Teilen unbekanntes Bild.

Käthe Kern bei einem ihrer Darmstadt-Besuche vor dem „Hochzeitsturm“ auf der Mathildenhöhe © Hessisches Staatsarchiv Darmstadt

Kern berichtet etwa in ihren Mitschriften der konspirativen Treffen von Uneinigkeit zwischen Leuschner und Mitverschwörer Theodor Haubach darüber, ob der Umsturz gewaltsam oder friedlich erfolgen solle. Haubach war nach dem geplanten Umsturz als Nachfolger Joseph Goebbels’ vorgesehen. Am Tag des Attentats befand sich Kern mit Haubach in Oberstdorf im Urlaub.

„Leuschner war für ein gewaltsames und baldiges Ende Hitlers, Himmlers und Konsorten“, schreibt Kern - „Haubach argumentierte dagegen, weil seiner Auffassung nach für den Erfolg und den Bestand der neuen sozialistischen Partei das ‚Gesetz ihres Antritts‘ entscheidend sei. Ich verstand ihn damals so, dass, wenn wir mit Gewalt antreten würden, unser Ende auch ein gewaltsames sein würde. Wilhelm Leuschner war anderer Auffassung.“

Gedenken In Frankfurt findet am Donnerstag, 20. Juli, um 11.30 Uhr in der Paulskirche eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Hitler-Attentats statt . Stefan Heinz von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin hält den Vortrag „Gewerkschaftlicher Widerstand gegen den NS-Staat und der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944“. Anmeldung per E-Mail an protokoll@stadt-frankfurt.de Darmstadt gedenkt der Widerstandskämpferinnen und -kämpfer gegen die NS-Diktatur ebenfalls am 20. Juli. Bürgermeisterin Barbara Akdeniz (Grüne) wird um 11 Uhr auf dem Waldfriedhof einen Kranz niederlegen. Das Buch: „Man lebt ja nicht um seiner selbst willen“, Lukas-Verlag 2023, 343 Seiten, ISBN 978-3-86732-435-9 29,80 Euro. cka

Hitler-Attentat: Fabrik in Kreuzberg wurde zu Untergrundbüro

Im Kampf um den Sturz Hitlers sei Leuschner „jeder Bundesgenosse“ recht gewesen. Über seine Kreuzberger Fabrik für Bierzapfhähne kam er auch in Kontakt mit dem Militär. Seine Fabrik wurde zum Untergrundbüro.

Im Darmstädter Archivmaterial beschreibt Kern laut Fittkau ihre konspirative Rolle so, dass Leuschner sie aufgefordert habe, ihre Stelle zu kündigen und ganz für ihn zu arbeiten. Doch das habe sie abgelehnt.

Käthe Kern konnte – anders als Leuschner und ihre Eltern in Darmstadt – der Verhaftungswelle nach dem Attentat entgehen. Nach dem Krieg zog sie nach Ostberlin und engagierte sich als Frauenrechtlerin. In der SED fand sie ihre neue politische Heimat. Käthe Kern glaubte „fest daran, dass sie mit einer starken linken Einheitspartei frauenpolitisch in Ostdeutschland mehr durchsetzen kann als die Frauen im Westen, insbesondere in den katholisch geprägten Regionen“, schreibt Fittkau.

Der zweite Teil seines Buches widmet sich Kerns Zeit in der DDR und den Gründen dafür, warum sie im Westen vergessen wurde.

Selbst auf einer Liste des Bundestags von 2019 unter dem Titel „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus würdigen“ fehlt ihr Name. Fittkau erklärt dies damit, dass die wichtige Rolle Kerns auch den Forscherinnen und Forschern der Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW) in Berlin bisher nicht bekannt gewesen sei. Deshalb sei sein Buch nun in die Schriftenreihe der Gedenkstätte aufgenommen worden.

Darmstadt: Hinweise auf vergessene „Leuschner-Leute“

Es ist nicht Fittkaus erstes Buch zum Thema. 2019 veröffentlichte er gemeinsam mit Marie-Christine Werner das Buch „Die Konspirateure. Der zivile Widerstand hinter dem 20. Juli 1944“. Auf Lesungen dazu habe er mehrere Hinweise auf vergessene „Leuschner-Leute“ bekommen. Eine davon war Käthe Kern.

Aber auch den anderen Hinweisen will Fittkau jetzt systematisch nachgehen. Aktuell forsche er zu den engen Verbindungen des „Leuschner-Mannes“ Ludwig Bergsträsser, des ersten Darmstädter Regierungspräsidenten nach 1945, mit der Liberalen Marie-Elisabeth Lüders, der späteren Alterspräsidentin des Bundestags. Beide hätten eine „wagemutige Rettungsaktion für Jüdinnen und Juden, auch aus Frankfurt“ unternommen, die bis heute wenig bekannt sei.

Käthe Kern starb am 16. April 1985 in Ostberlin. Bis kurz vor ihrem Tod besuchte sie ihre alte Heimat Hessen regelmäßig. Sie sei dort zu Unrecht vergessen worden, schreibt Fittkau, denn „sie war die wohl wichtigste hessische Widerstandskämpferin gegen Hitler“.

