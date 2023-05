Hindenburgstraße ist in Darmstadt passé

Von: Annette Schlegl

Fritz Bauer statt Hindenburg: Oberbürgermeister Jochen Partsch (r.) und Stadtrat Paul Georg Wandrey enthüllen das neue Straßenschild. © Rolf Oeser

In Darmstadt ist die Hindenburgstraße in Fritz-Bauer-Straße umbenannt worden. Auch sechs weitere nach Nazigrößen benannten Straßen sollen neue Schilder erhalten.

Paul von Hindenburg war gestern, heute ist Fritz Bauer. Oder anders gesagt: Seit gestern ist aus der Hindenburgstraße offiziell die Fritz-Bauer-Straße geworden. Der Reichspräsident der Weimarerer Republik, der Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte, ist in Darmstadt dem ehemaligen Generalstaatsanwalt gewichen, der beim Oberlandesgericht Frankfurt die Verbrechen im Vernichtungslager Auschwitz vor Gericht brachte. Auch sechs weitere Darmstädter Straßen erhalten nun neue Namensschilder.

Umbenennung der Hindenburgstraße in Darmstadt zog sich über Jahrzehnte

Was am Dienstag bei einem Ortstermin vor dem Haus der Handwerkskammer vollzogen wurde, war ein langwieriger Prozess - „obwohl bereits am 30. April 1945 die Umbenennung der Hindenburgstraße nach dem Gewerkschafter und Sozialdemokraten Carl Legien vorgeschlagen worden war“, so Peter Friedl vom Bündnis gegen Rechts in seiner Ansprache. Das Bündnis hatte sich zusammen mit anderen Bürgerinitiativen und dem DGB wiederholt mit Veranstaltungen, Demonstrationen und Aktionen für die Umbenennung eingesetzt.

Schon 2005 hatten die Linken einen entsprechenden Antrag im Stadtparlament gestellt. Ein „Beirat für Straßenbenennung“ empfahl dem Magistrat im gleichen Jahr die Umbenennung. Der Magistrat wollte jedoch zuerst die Anwohner:innen der Hindenburgstraße befragen. Die machten dem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung: Mit über 90-prozentiger Mehrheit lehnten sie es ab, dass ihre Straße anders heißt.

Fritz Bauers Erbe „Fritz Bauers Erbe“ heißt eine zweiteilige Veranstaltungsreihe, die die regionale Arbeitsgruppe Südhessen des Vereins „Gegen vergessen – Für Demokratie“ anbietet. Am Donnerstag, 11. Mai, ist um 19 Uhr im Bürgerhaus Mörfelden, Westendstraße 60, ein Vortrag von Werner Renz, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fritz-Bauer-Institut Frankfurt, vorgesehen. Er referiert zum Thema „Fritz Bauer und Demokratie-Erziehung durch Vergangenheitsaufklärung“. Am Dienstag, 16. Mai, läuft um 19 Uhr der Film „Fritz Bauer – Gerechtigkeit verjährt nicht“ im Kino Lichtblick, Mörfelder Straße 20, in Walldorf. Eine Diskussion mit einer der drei Filmregisseurinnen schließt sich an. ann

„Das bürgerschaftliche Engagement ließ aber nicht nach“, sagte Friedl. Im Februar 2013 beschlossen die Stadtverordneten eine Überprüfung, inwieweit Namensgeber und -geberinnen von Straßen in die NS-Diktatur verstrickt waren. Das Büro für Erinnerungskultur aus Babenhausen recherchierte im Auftrag der Stadt.

Das Ergebnis lag im Mai 2019 vor. Ein „Fachbeirat Straßennamen“, dem Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne), Historiker:innen und Beschäftigte der städtischen Kulturverwaltung angehörten, empfahl daraufhin die Umbenennung von sieben Straßen. Die Bevölkerung konnte über die städtische Beteiligungsplattform Vorschläge einreichen; 170 Anregungen gingen ein.

Zehn Jahre nach dem Stadtverordnetenbeschluss werden sieben Straßen umbenannt

Zehn Jahre nach dem Überprüfungsbeschluss der Stadtverordneten wird nun nicht nur Reichskanzler Hindenburg aus dem Darmstädter Straßenverzeichnis entfernt, sondern auch Hans von der Au, Gustav Brandis, Peter Grund, Christian Heinrich Kleukens, Richard Kuhn, Alarich Weiss und Walter Georgii sind auf Straßenschildern nicht mehr präsent. Sie werden durch die Darmstädter Reiseschriftstellerin Milli Bau, den krebskranken jungen Lilien-Fan Jonathan „Johnny“ Heimes, die Kinderbuchautorin Mirjam Pressler, die Tänzerin Elizabeth Duncan, die erste weibliche Stadtverordnete der Nachkriegszeit Ruth Horn und den Physik-Nobelpreisträger Peter Grünberg ersetzt.

Für den nach Walter Georgii benannten Platz wird noch ein neuer Name gesucht. Im elektronischen Stadtplan sei der Name der Hindenburgstraße schon in Fritz-Bauer-Straße geändert, sagten Mitglieder des Bündnis gegen Rechts. Google Maps dagegen führt noch den alten Straßennamen.

Bündnis gegen Rechts setzt sich für weitere Straßenumbenennungen ein

Nach Meinung des Bündnisses müssen weitere Straßen, die nach Ex-Nazis benannt sind, umgeschrieben werden. Peter Friedl nannte beispielsweise die Stauffenbergstraße, den Habichweg, den Albin-Müller-Weg und den Edschmidweg. „Wir bleiben am Ball“, versprach er.