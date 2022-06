Hello again Schlossgrabenfest Darmstadt!

Von: Jens Joachim

Abtanzen und feiern lautete vier Tage lang auch die Devise in der Club-Area vor dem Hessischen Landesmuseum. © Michael Schick

100 000 Menschen feiern vier Tage lang ausgelassen rund um das Residenzschloss. Top-Acts des Festivals waren Alice Merton, Howard Carpendedale, Milow. Nura und Tim Bendzko.

Zum Abschluss der 22. Auflage des Schlossgrabenfests wollten die Veranstalter in der Nacht zum Pfingstmontag ein Experiment wagen: Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause spielten nicht, wie sonst üblich, das Rock’n’Roll-Quintett „Boppin’ B“ zum Finale des viertägigen Festwochenendes auf. Stattdessen sorgte die Formation „Buffalo & Wallace“ mit leicht bekleideten Tänzerinnen und Animateuren in skurril bedruckten Leggings oder Trainingshosen im 90er- Jahre-Stil für eine ausgelassene Partystimmung auf dem Karolinenplatz.

„Hallelujah! Selten so eine krasse Stimmung erlebt! Gigantisch!“, schrieb die Formation am Pfingstmontag auf Instagram, nachdem die schrille Truppe bis eine Stunde nach Mitternacht etliche bunt blinkende Leuchtstäbe sowie aufblasbare Plastikeinhörner, -hamburger und -flamingos sowie Einhornstirnbänder und bunte Girlanden in die Menge geworfen hatte.

Thiemo Gutfried, einer der beiden Geschäftsführer der Stage Groove Festival GmbH, die das Schlossgrabenfest veranstaltet, sagte am Pfingstmontag, das Experiment mit dem Partyfinale sei gelungen. Auch das neue Konzept, erstmals Tickets zu verkaufen, sei vom Festpublikum angenommen worden.

Dahinter, so Gutfried, stehe die Intention, sich „weg von einem Stadtfest und hin zu einem Musikfestival entwickeln zu wollen“. Betreiberinnen und Betreiber von Imbissständen hätten allerdings weniger Umsatz gemacht als erhofft, räumte Gutfried ein, weil es – im Gegensatz zu früher – an der Laufkundschaft gefehlt habe.

Top-Acts des diesjährigen Schlossgrabenfests waren Alice Merton („No Roots“), Howard Carpendale („Hello again“), Milow („You don’t know“) und Tim Bendzko („Nur noch kurz die Welt retten“) sowie Lotte, 1986zig, Nura, Malik Harris und die Band Blackout Problems.

Zudem wurde während des Festivals Poetry Slam, ein Gospelgottesdienst sowie ein Kinderprogramm geboten. Und auch die Darmstädter Narren durften am Pfingstsonntagnachmittag für gute zwei Stunden das Regiment auf der größten Bühne auf dem Karolinenplatz übernehmen. Ein kräftiges Gewitter mit Starkregen sorgte dann jedoch kurzzeitig für nasse Füße und Kleidung.

Die Darmstädter Feuerwehr berichtete, durch einen Blitzeinschlag seien in der Stadt mehrere Pumpen einer Abwasserpumpstation ausgefallen. Dies habe dazu geführt, dass die Wassermassen nicht in die Kanalisation abgeleitet werden konnten.

Nach dem Ende des viertägigen Fests zog die Darmstädter Polizei eine positive Bilanz. Erfreulicherweise hätten sich die rund 100 000 Besucher „bis auf wenige Ausnahmen vorbildlich verhalten“, hieß es am Pfingstmontag. Das Fest sei insgesamt „ruhig und friedlich“ verlaufen. Überwiegend in den späteren Abendstunden habe es vereinzelte Vorkommnisse gegeben. Am Freitagabend sei es etwa an einer Bühne zu einem starkem Besucherandrang gekommen. Daraufhin hätten Polizeikräfte einen weiteren Zulauf vom Herrngarten her unterbunden.

Laut Polizei erhielten 64 Menschen, die etwa wegen aggressiver Pöbeleien aufgefallen waren, einen Platzverweis. Drei Personen mussten vorübergehend ihre Zeit im polizeilichen Gewahrsam verbringen. 24 Ermittlungsverfahren wurden etwa wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder aufgrund von Körperverletzungen eingeleitet.

Weltenretter: Tim Bendzko trat am Sonntagabend mit Regenjacke auf der Merck-Bühne auf. © Michael Schick

Vor der großen Bühne auf dem Karolinenplatz war stets Stimmung angesagt - auch Malou (9) und Luisa (9) auf den starken Schultern ihrer Papas hatten Spaß. © Michael Schick

Seit Jahren das Erkennungszeichen von Schlossgrabenfest-Besucherinnen und -besuchern: die gelben Plastikhüte des Darmstädter Versorgungsunternehmens Entega. © Michael Schick

Auch Poetry Slam auf dem Schlossgrabenfest macht Freude. © Michael Schick