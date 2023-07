Großsanierungen in Darmstadt: Strategiewechsel beim Bauverein

Von: Jens Joachim

Im Ludwigshöhviertel ist im Februar mit dem Bau der ersten Wohnhäuser begonnen worden. © Michael Schick

Darmstädter Immobilienunternehmen will aus Kostengründen Häuser in zwei Etappen sanieren und im Ludwigshöhviertel mehr Beton und weniger Holz bei Neubauten verwenden.

Angesichts der deutlichen Steigerung der Bau- und Nebenkosten hat sich die Bauverein AG, das Wohnungsbauunternehmen der Stadt Darmstadt, zu einem Strategiewechsel bei größeren Gebäudesanierungen entschlossen.

Der für den technischen Bereich zuständige Vorstand Armin Niedenthal teilte während der Präsentation des Geschäftsergebnisses für das vorige Jahr mit, dass auch mit Blick auf die erst im Jahr 2025 vorliegende städtische Wärme- und Stromplanung Großmodernisierungen in zwei Etappen erfolgen sollen, um entsprechende Energiestandards zu erreichen. Zunächst sollen jeweils nur die Fassaden der Gebäude saniert werden, um schnell viel Energie einzusparen und den Wärmeschutzfaktor zu optimieren.

Erst in einem zweiten Schritt soll einige Jahre später dann der Austausch von Heizungen und die Umstellung der Wärmeversorgung erfolgen. Bei den Sanierungen werde immer auch geprüft, ob auf den Bestandsgebäuden Photovoltaikanlagen installiert werden können. Optional, so Niedenthal, könne auch eine Vollmodernisierung der Gebäudehülle, ein Heizungstausch sowie gebenenfalls eine Aufstockung oder ein Neubau erfolgen.

Aus Kostengründen plane der Bauverein auch im Neubaugebiet Ludwigshöhviertel auf dem Gelände der früheren Cambrai-Fritsch-Kaserne einige Bauprojekte um, berichtete Niedenthal. So sollen bislang geplante Hybridbauten aus Beton und Holz nur noch in Betonbauweise realisiert werden, auch wenn dies weniger nachhaltig ist. Niedenthal rechnet damit, dass im Sommer nächsten Jahres die ersten sechs Gebäude mit geförderten Wohnungen, die seit Februar im sogenannten Quartiercluster 2 errichtet werden, bezogen werden können.

Im vorigen Jahr hat der Bauverein nach den Worten von Niedenthals Kollegin Sybille Wegerich „trotz zahlreicher außergewöhnlicher Herausforderungen und Belastungen mit einem Jahresüberschuss von 10,8 Millionen Euro ein erneut gutes Geschäftsergebnis erzielt“. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um vier Millionen auf 143 Millionen Euro.

Das abgelaufene Geschäftsjahr sei angesichts des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der daraus resultierenden Energiekrise, wegen steigender Zinsen und Baupreise sowie wegen Materialknappheit und Fachkräftemangel „eines der schwierigsten in der 159-jährigen Geschichte des Unternehmens“ gewesen, äußerte Wegerich.

Ende Dezember 2022 zählten zum Bestand des Bauvereins und seiner Tochterunternehmen unverändert knapp 17 000 Wohnungen. In Darmstadt gehören dem Bauverein etwas mehr als 13 000 Wohnungen, von denen knapp 40 Prozent gefördert werden.

In der Lincoln-Siedlung ließ der Bauverein im Frühjahr einen neuen Gebäudekomplex mit 58 Wohnungen, Bürgersaal, Quartierscafé, Jugendtreff, Kita und Büroflächen für das Quartiersmanagement fertigstellen. Zudem entstehen am Schwarzen Weg ein Neubau mit 33 Wohnungen, an der Frankfurter Landstraße ein neues Gebäude mit 27 Wohnungen, drei Reihenhäusern und einer Gewerbeeinheit sowie an der Moltkestraße in der Postsiedlung mehrere Neubauten mit 131 Wohnungen. Die 2016 begonnene Großmodernisierung des Ensembles am Rhön- und Spessartring wurde ebenso fortgesetzt wie das Projekt „Mathildenhof“ mit dem Bau von 42 neuen Wohnungen und einem Quartierszentrum.