Groß-Zimmern: Russischer Soldatenfriedhof wird Ziel von Zerstörungswut

Gedenkstein des Russischen Soldatenfriedhofs in Klein-Zimmern.

Darmstadt-Dieburg

Von Claudia Kabel schließen

Ein Gedenkstein für sowjetische Kriegsgefangene ist zum Ziel von mutwilliger Zerstörung geworden. In Klein-Zimmern ist man sprachlos.

Unbekannte haben den Gedenkstein des Russischen Soldatenfriedhofs in Klein-Zimmern , einem Ortsteil der Gemeinde Groß-Zimmern im Landkres Darmstadt-Dieburg, mutwillig beschädigt. Die Tat soll vermutlich in der Nacht auf Dienstag. 1. März, begangen worden sein, wie die Gemeinde jetzt mitteilte. Dabei sei stümperhaft versucht worden, das Wort russisch zu entfernen, heißt esin einer Mitteilung. „Für diese schändliche Tat fehlen mir die Worte“, sagt Bürgermeister Achim Grimm (CDU).

Auf dem Gräberfeld zwischen Darmstadt und Aschaffenburg sollen 435 sowjetische Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg begraben sein. Der Name des Soldatenfriedhofs ist irreführend, denn hier ruhen nicht russische, sondern verstorbene sowjetische Kriegsgefangene der Roten Armee. Diese waren in der Nähe in einem Lazarett zwischen 1941 und 1945 verstorben.

Die Polizei in Dieburg nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 06071 / 96560 entgegen.