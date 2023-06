Rathaus evakuiert und Carree-Innenhof gesperrt: Stundenlanger Feuerwehreinsatz in Darmstadt

Von: Jens Joachim

Teilen

Die Stadtpolizei sperrte den Innenbereich des Carree mit Flatterband ab. © Jens Joachim

In Darmstadt ist der Carree-Innenhof am Donnerstag (22. Juni) wegen eines Einsatzes der Feuerwehr mehr als sechs Stunden gesperrt worden. Das Rathaus wurde kurzzeitig evakuiert. Die Feuerwehr musste mehr als 1000 Liter Kühlflüssigkeit abpumpen.

+++ 21.30 Uhr: Mehr als 1000 Liter ausgelaufene Kühlflüssigkeit hat am Donnerstagmittag, 22. Juni, in der Darmstädter Innenstadt einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst, der rund sechseinhalb Stunden dauerte. Wie die Darmstädter Feuerwehr am späten Donnerstagabend mitteilte, waren die Einsatzkräfte zunächst um 13:30 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage ins Carree gerufen worden. Bei einer Erkundung der Gebäude stellte die Feuerwehr fest, dass in einem separaten Technikraum mehr als 1000 Liter Kühlflüssigkeit ausgelaufen waren.

Wegen der Gesundheitsgefährdung habe die Flüssigkeit nur mit schwerem Atemschutz von den Feuerwehrleuten abgepumpt werden können. Die Flüssigkeit war über mehrere Räume im Kellergeschoss verteilt. Dadurch habe sich der Einsatz „langwierig und kräftezehrend“ gestaltet, teilte die Medienbetreuung der Darmstädter Berufsfeuerwehr mit.

Feuerwehrmann verletzt sich bei Einsatz im Carree in Darmstadt

Rettungssanitäter des DRK mussten einen verletzten Feuerwehrmann ambulant versorgen. © Jens Joachim

Während des Einsatzes habe sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er habe aber nach einer ambulanten Versorgung durch den Rettungsdienst seinen Dienst fortsetzen können. Zudem sei der Innenhof des Carree wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt worden. Eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte seien neben den hohen Außentemperaturen von u die 30 Grad auch die vielen zeitgleichen Einsätze im Stadtgebiet Darmstadt gewesen.

Im Einsatz waren den Angaben zufolge neben der Berufsfeuerwehr weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Arheilgen und -Innenstadt sowie der Stadtpolizei und des 2. Polizeireviers. Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes war für den Eigenschutz am Einsatzort. Die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt besetzte während der Zeit des Einsatzes die Feuerwache an der Bismarckstraße und sicherte den Grundschutz. Der Einsatz dauerte nach Angaben der Feuerwehr bis etwa 20 Uhr.

Feuerwehreinsatz in Darmstadt: Rathaus evakuiert und Carree-Innenhof gesperrt

Erstmeldung vom 22.06.2023, 17.28 Uhr: Wegen eines größeren Einsatzes der Feuerwehr ist am frühen Donnerstagnachmittag (22. Juni) der Innenhof des Carree, der Platz vor der Centralstation in Darmstadt, abgesperrt worden.

In einem separaten Technikraum in der Tiefgarage unter der Centralstation sei Kühlmittel ausgelaufen, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr der Frankfurter Rundschau. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Personen seien nicht verletzt worden.

Feuerwehreinsatz in Darmstadt: Carree-Innenhof gesperrt

Die Feuerwehr setzte einen Technikcontainer auf dem Vorplatz vor der Centralstation ab. © Jens Joachim

Das ausgelaufene Kühlmittel musste von Feuerwehrleuten mit Atemschutzgeräten aufgenommen werden. Wegen des ausgelaufenen Kühlmittels war auch eine Alarmanlage aktiviert worden.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses hätten daraufhin vorsorglich ihre Arbeitsplätze für gut eine halbe Stunde verlassen müssen, weil auch die Räume der Stadtverwaltung evakuiert worden seien, berichtete ein Mitarbeiter der städtischen Pressestelle.

Darmstadt: Kühlmittel in Technikraum ausgelaufen - Rathaus evakuiert

Die Cafés am Carree mussten den Betrieb nicht einstellen. © Jens Joachim

Am frühen Nachmittag war die Darmstädter Berufsfeuerwehr zum Einsatzort gerufen worden. Die Einsatzfahrzeuge - darunter auch ein Wagen des Katastrophenschutzes des Landes Hessen - wurden vor und neben dem Einkaufszentrum Luisen-Center auf dem Luisenplatz abgestellt. Neben der Buchhandlung Hugendubel stellte die Feuerwehr einen Technikcontainer ab. gefahren. Auch ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei fuhren zum Einsatzort.

Ein Polizeisprecher berichtete am späten Donnerstagnachmittag nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Darmstädter Berufsfeuerwehr, der Einsatz und die Sperrung des Carree-Innenhofs werde noch bis in die Abendstunden dauern. (Jens Joachim)



Normalerweise finden in der Centralstation Konzerte statt. Erst vor kurzem hat hier Darmstädter Musikpreisträger Norbert Dömling gespielt.