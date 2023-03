Geduldete Ankreidungen in Darmstadt

Von: Jens Joachim

Die Catcall-Initiative prangert Belästigungen an. © catcallsofdarmstadt

Die Stadt ahndet Aktionen der Initiative Catcallsofdarmstadt mit einfacher Malkreide nicht mehr. Antrag der Linken zur Änderung der Gefahrenabwehrordnung findet keine Mehrheit.

Das eine Mal waren sie am Hauptbahnhof an einer Haltestelle zu sehen, ein anderes Mal auf dem Luisenplatz, vor dem Hessischen Landesmuseum oder auf einem Gehweg: Fast 400 Mal schon hat die Initiative „Catcallsofdarmstadt“ in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigungen im wahrsten Sinne des Wortes öffentlich angekreidet, in dem mit gewöhnlicher Malkreide passende Statements am jeweiligen Ort der Belästigung auf den Boden geschrieben wurden.

Für ihr Engagement wurde die Darmstädter Gruppe der bundesweit bestehenden Initiative im November 2022 zwar von der Stadt mit dem Preis „Gesicht zeigen!“ ausgezeichnet. Doch zugleich mussten die Aktivistinnen jüngst ihre Arbeit praktisch einstellen, nachdem ihnen das Ordnungsamt 50 Euro Bußgeld angedroht hatte. Denn gemäß der Präventionskonvention der „Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt“ ist unter anderem das Bemalen oder Besprühen von Straßen, Wegen und Plätzen verboten.

Daher wollte die Fraktion der Linken nun während der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit einem Antrag die Gefahrenabwehrverordnung „so anpassen, dass nur eine dauerhafte Beeinträchtigung der Straßen, Wege und Plätze durch Sprühen oder Beschriften unter die Regelung fällt“. Malereien, Botschaften oder Graffiti, die nach kurzer Zeit ohne Aufwand der Stadt durch den Einfluss des Wetters getilgt werden, sollten hingegen „nicht geahndet werden“, hieß es in dem Antrag, der aber mit den Stimmen der drei Koalitionsfraktionen von Grünen, CDU und Volt sowie den Stimmen der FDP, der AfD und des fraktions- und parteilosen Stadtverordneten Helmut Klett abgelehnt wurde.

Die Linken-Stadtverordnete Maria Stockhaus warf der Ordnungsbehörde sogar vor, „repressiv“ gegen Demonstrierende vorzugehen, die im Zusammenhang mit Protestaktionen mittels Kreideparolen auf ihre jeweiligen Anliegen aufmerksam gemacht hätten.

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) wies diesen Vorwurf vehement zurück. Partsch verwies darauf, dass die Stadtverordnetenversammlung bereits 2007 die entsprechende Verordnung als „allgemeingültige Regel“ beschlossen habe. „Was wir nicht wollen, sind Bürgerinnen und Bürger, die Straßen vollschmieren“, sagte Partsch.

Gleichwohl teilten der OB und Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey (CDU) mit, dass für Catcallsofdarmstadt eine Lösung gefunden worden sei. So werden deren Kreidemarkierungen künftig nicht mehr geahndet.

In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Stadtverordneten Carolin Simon schreibt Partsch: „Aufgrund der Möglichkeit, bei geringfügigen Verstößen, beispielsweise bei der Verwendung von Straßenkreide, im Rahmen des Opportunitätsprinzips von einer Ahndung abzusehen, sieht der Magistrat keine prinzipielle Notwendigkeit für eine Ausnahmeregelung.“ Aktivitäten, die wie etwa bei der Catcall-Initiative ausschließlich auf temporäre Aktionen mittels Kreidebeschriftung setzten, seien „bei der Betrachtung des Prinzips der Meinungsfreiheit und des Opportunitätsprinzips hinsichtlich ihrer Aktionsform zu würdigen“, so Partsch. Die Linke Stockhaus bezeichnete diese Regelung als „Willkür“.