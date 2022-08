Führungen in Darmstadt: Gruft mit 17 Särgen zu sehen

Von: Claudia Kabel

Zur Fürstengruft oder zu den unterirdischen Gängen am Herrgottsberg: Darmstadt Marketing und die Landesbehörde Schlösser und Gärten Hessen bieten spannende Touren an.

Über eine steinerne Treppe unter einer im Boden des Chors der evangelischen Stadtkirche in Darmstadt eingelassenen Falltür gelangt man zu den beiden Kammern der Fürstengruft. 17 Särge mit den sterblichen Überresten der Landgrafen von Hessen-Darmstadt und Gefäße mit zwei Herzen verstorbener Prinzen ruhen hier.

Führungen in Darmstadt

Zu geheimen Gängen und Höhlen am Herrgottsberg geht es am Sonntag, 7. August, 15 Uhr. Treffpunkt der zweistündigen Tour ist am Böllenfalltor. Tickets für 10, ermäßigt 7 Euro sind im Vorverkauf im Darmstadtshop am Luisenplatz erhältlich oder online unter: darmstadt-tourismus.de/fuehrungen

Auf die Spuren der Stadtmauer geht es am Sonntag, 14. August, um 15 Uhr. Treffpunkt der 90-minütigen Tour ist am Brunnen auf dem Marktplatz. Tickets für 10, ermäßigt 7 Euro sind im Vorverkauf im Darmstadtshop am Luisenplatz erhältlich oder online unter: darmstadt-tourismus.de/fuehrungen

Gruftöffnung am Sonntag, 11. September, in der Stadtkirche Darmstadt: Führungen finden um 12, 13 und 14 Uhr statt und dauern 45 Minuten.Treffpunkt der kostenlosen Führung ist der Chor der Stadtkirche. Eine Anmeldung per E-Mail an susanne.kiraly @schloesser.hessen.de ist nötig.

Veranstaltungen von Schlösser und Gärten: www.schloesser-hessen.de

Programm und Tickets städtischer Führungen unter: darmstadt-tourismus.de/fuehrungen