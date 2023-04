Freikirchen: „Die christliche Botschaft ist keine Drohbotschaft“

Von: Claudia Kabel

Pfarrer Jörg Bickelhaupt ist seit Referent für interkonfessionelle Fragen im Zentrum Oekumene der EKHN in Frankfurt. © privat

Glaube darf keine Angst machen, sagen Pfarrer Bickelhaupt und Pastor Wagner. Landeskirchen und Freikirche arbeiten in vielen Bereichen zusammen.

Herr Bickelhaupt, Sie sind beim Zentrum Oekumene der evangelischen Kirche Hessen für interkonfessionelle Fragen zuständig. Herr Wagner, Sie sind freikirchlicher Referent der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. Was versteht man unter evangelischen Freikirchen?

Bickelhaupt: Freikirche ist kein Begriff, mit dem man eine Gemeinschaft inhaltlich beschreibt, sondern ein Organisationsbegriff. Die meisten klassischen Freikirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie sind geschichtlich entstanden als staatsunabhängige Gemeinden im Gegensatz zu den Landeskirchen, die bis 1919 Staatskirchen waren und heute rechtlich geregelte Beziehungen zum Staat haben.

Wagner: Der Begriff „Freikirchen“ ist in anderen Ländern unbekannt. Dort sind alle Kirchen Freikirchen, weil es keine Staatskirchen beziehungsweise Staatskirchenverträge mit bestimmen Kirchen gibt. Grundsätzlich sind Freikirchen einfach evangelisch. Leider ist die Vielfalt der Freikirchen für Nicht-Expert:innen verwirrend, so gibt es einen Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und einen Bund Freier evangelischer Gemeinden.

In welcher Beziehung stehen Freikirchen zu Landeskirchen?

Bickelhaupt: Mit den klassischen Freikirchen arbeiten die Landeskirchen eng in der Ökumene zusammen, insbesondere in der ACK, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen.

Wagner: Dies zeigt sich in vielen Bereichen von der Flüchtlingshilfe über Klimaschutz bis hin zu diakonischen Projekten.

Es gibt also nicht die eine Freikirche?

Bickelhaupt: Nein, unter dem Begriff Freikirche firmiert ganz viel. Da sind klassische Freikirchen wie Methodisten, Baptisten und Mennoniten. Und es gibt, neben vielen weiteren, auch einzelne Gruppierungen, die in der Regel keine ökumenische Orientierung haben, die die Ökumene ablehnen, weil sie sich für allein selig machend halten. Letztere sind in der Regel Gruppierungen, die sehr eng sind, wo es Konflikte gibt und die dann sozusagen auch fundamentalistisch sein können. Das können sogar Gruppierungen sein, die sich zum Beispiel auch als Baptisten et cetera bezeichnen; der Begriff ist nicht geschützt und wird von vielen Gruppen verwendet. Man muss also genau hinschauen, um wen es sich handelt.

Wagner: Wenn zum Beispiel während der Pandemie Freikirchen in den Schlagzeilen waren, dann waren es nicht die klassischen Gemeinden, sondern einzelne Gruppierungen, die sehr abgeschottet leben.

Und in den Freikirchen gibt es verschiedene Strömungen wie Pfingstbewegung und Evangelikale – wie unterscheiden sie sich?

Wagner: Auch die Pfingstbewegung ist keine Einheit, sondern eine große Vielfalt von Gemeinschaften, in denen die persönliche religiöse Erfahrung, das Erleben des Heiligen Geistes, eine ganz wichtige Rolle spielt. Es gibt Pfingstkirchen in vielen Teilen der Welt und es gibt pfingstlich-charismatische Bewegungen, die sich nicht in einer Pfingstkirche konstituieren, sondern als Strömung in einer der klassischen Kirchen – also in Freikirchen, Landeskirchen, selbst in der katholischen Kirche. Die Gemeinden können sehr unterschiedlich sein.

Wagner: Weltweit zählen sich circa 700 Millionen Menschen zur Gruppe der „Pfingstler/Charismatiker“, wir sprechen nicht über eine kleine Minderheit.

Und evangelikal ausgerichtete Gemeinden?

Bickelhaupt: Evangelikal ist eine geistlich-theologische Orientierung, die eher konservativ ist. Evangelikal betrifft die persönliche Orientierung und ist nicht die Bezeichnung einer Kirche. Es gibt evangelikale Christinnen und Christen auch in den Landeskirchen und in den Freikirchen. Aber Landeskirchen und klassische Freikirchen sind deshalb nicht evangelikal.

Wagner: Man kann „evangelikal“ mit vier Kennzeichen beschreiben. Diese sind: Betonung der Bekehrung, den Ansporn zur Weltveränderung, eine Höchstschätzung der Bibel und eine Konzentration auf Jesus Christus als Erlöser.

Wann spricht man von einer Sekte?

Wagner: Freikirchen sind keine Sekten und beim Zentrum Ökumene benutzen wir den Begriff auch in offiziellen Stellungnahmen nicht, da er pauschal diffamiert und ein Ende des Diskurses bedeutet. Damit wollen wir nicht in Abrede stellen, dass es problematische Gruppierungen gibt.

Zu den Personen Pfarrer Jörg Bickelhaupt, Jahrgang 1960, ist seit 2000 Beauftragter/Referent für interkonfessionelle Fragen im Zentrum Ökumene der EKHN in Frankfurt. Pastor Jochen Wagner, Jahrgang 1979, ist seit 2020 freikirchlicher Referent der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). cka

Woran erkennt man problematische Gruppierungen?

Bickelhaupt: Wir werden hellhörig, wenn bei einer Gemeinschaft Druck auf die Mitglieder ausgeübt wird, wenn es nicht möglich ist, unterschiedliche Standpunkte zu äußern. Wenn Menschen ausgeschlossen oder verteufelt werden, etwa weil sie schwul sind oder eine andere Hautfarbe haben. Wenn es für den Einzelnen nicht mehr möglich ist, ein Leben unabhängig von der Gemeinschaft zu führen und sämtliche Kontakte innerhalb der Gemeinschaft liegen. Auch ein geschlossenes dualistisches Weltbild, also Schwarz-Weiß-Denken, und die Reduktion von Komplexität auf einfache Antworten ist problematisch. Ebenso wenn man die Führung nicht kritisieren darf. Wenn mehrere dieser Dinge zusammenkommen, sprechen wir von konfliktiven Gemeinschaften.

Und von „konfliktiven“ Gemeinschaften grenzt sich die evangelische Landeskirche ab?

Bickelhaupt: Es gibt keine Abgrenzung per se. Wir verweigern auch solchen Gruppen nicht das Gespräch, zeigen da aber natürlich inhaltlich klare Kante.

Wie steht die Landeskirche zu evangelikalen Gemeinden?

Bickelhaupt: Evangelikale Christ:innen oder evangelikal orientierte Gemeinden gehören auch zu unseren Landeskirchen. Und wenn jemand theologisch eher konservativ ist und mit bestimmten Dingen Probleme hat, aber Andersdenkende akzeptiert, ist das kein Problem.

Und wenn eine Gemeinde sagt, Homosexualität ist Teufelswerk und eine Sünde?

Bickelhaupt: Das wäre ganz klar ein Konfliktpunkt, das ginge nicht in der Landeskirche, die ja seit einigen Jahren auch die Ehe für alle anbietet. Die Grenze ist da, wo Menschen ausgegrenzt werden und in einer Weise angegangen werden, dass Menschenwürde und Nächstenliebe auf der Strecke bleiben. Das geht nicht.

Wagner: Bei diesem Thema sind die Freikirchen unterschiedlich aufgestellt. Die Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland hat sich erfreulicherweise jüngst geöffnet. Als Weltkirche sind sie jedoch an dieser Frage zerbrochen, es kam und kommt zu Trennung und Abspaltung.

Wie sehen Sie es, wenn Kindern ein einseitiges Bild von Himmel und Hölle vermittelt wird, das ihnen Angst einflößt?

Bickelhaupt: Wenn man Kindern die christliche Botschaft so vermittelt, dass sie zu einer Angstbotschaft wird, dann ist das geistlicher Missbrauch. Die grundlegende Botschaft ist Freiheit und Liebe und nicht, du musst Angst haben, wenn du was Böses tust. Wer christlichen Glauben so vermittelt, der ist auf dem Holzweg.

Wagner: Die christliche Botschaft ist eine der Freiheit und keine Drohbotschaft.

Gewinnen freikirchliche Gemeinden derzeit an Zulauf im Gegensatz zu Landeskirchen?

Bickelhaupt: Nein, die klassischen Freikirchen haben ähnlich wie die Landeskirchen stabile Mitgliederzahlen oder leicht zurückgehende.

Wagner: Die beiden Freikirchen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewachsen sind, sind der Bund Freier evangelischer Gemeinden und der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden.

Jochen Wagner ist freikirchlicher Referent der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). © privat