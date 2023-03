Frank Haus bleibt Bürgermeister in Dieburg - Stichwahl in Bischofsheim

Von: Jens Joachim

Der Dieburger Bürgermeister Frank Haus (parteilos) ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. © privat

Bei der Bürgermeisterwahl in Dieburg im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat sich der parteilose Amtsinhaber Frank Haus gegen den Ersten Stadtrat Thorsten Winkler (CDU) durchgesetzt. In Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl.

In Dieburg im östlichen Teil des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist der parteilose Bürgermeister Frank Haus am Sonntag für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden.

Haus setzte sich gegen den einzigen Mitbewerber Thorsten Winkler (CDU), mit rund 73,7 Prozent (4.201 Stimmen) der abgegebenen Stimmen durch. Für Winkler stimmten rund 26,4 Prozent (1.503 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Dieburger Stadtverwaltung bei 48,4 Prozent. Zur Bürgermeisterwahl aufgerufen waren 11.959 Wahlberechtigte.

Bischofsheim: Stichwahl zwischen Lisa Gößwein (SPD) und Ingo Kalweit (CDU)

In Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) kommt es am Sonntag in zwei Wochen, 26. März, zu einer Stichwahl zwischen Lisa Gößwein (SPD) und Amtsinhaber Ingo Kalweit (CDU).

Für die SPD-Fraktionsvorsitzende wurden im ersten Wahlgang 2.145 Stimmen (45,5 Prozent) abgegeben, für Bürgermeister Kalweit, der sich mit dem zweiten Platz begügen musste, 2.047 Stimmen, was einem Anteil von 43,4 Prozent entspricht. Für Roman Fliedner, den früheren Gemeindevertreter der Bischofsheimer Freien Wählergemeinschaft, votierten 3,3 Prozent. Und für die ehemalige Bischofsheimer Bauamtsleiterin Andrea Steingötter (parteilos) 7,7 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Gemeindeverwaltung bei 50,6 Prozent. Zur Direktwahl aufgerufen waren 9.451 Wahlberechtigte.