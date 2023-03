Fliegerbombenfund auf Werksgelände mit weitreichenden Folgen

Von: Annette Schlegl

Rund 1000 Meter um den Fundort der Fliegerbombe werden die Menschen evakuiert. © Landkreis Darmstadt-.Dieburg

In Weiterstadt ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Am Mittwoch werden dort und in Darmstadt deshalb Wohngebiete gesperrt. Auch der Bahnverkehr und Einkaufszentren sind betroffen.

Am frühen Montagabend ist in Weiterstadt auf dem Werksgelände der Firma Röhm, einem Plexiglashersteller, eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Der Fundort liegt an der Riedbahnstraße 70, unmittelbar an das Werksgelände des Chemiewerks Evonik angrenzend, und unweit der Stadtgrenze von Darmstadt. Für die Bombensprengung oder -entschärfung werden nun am Mittwoch, 22. März, sowohl in Weiterstadt als auch in Darmstadt Gebiete und Liegenschaften sicherheitshalber geräumt.

Evakuierungen im Radius von 1000 Metern in Weiterstadt und Darmstadt

Wie die Pressestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg erklärte, sind am Mittwoch von 8 Uhr an im Umkreis von 1000 Metern rund um den Fundort große Sperrungen und Evakuierungen geplant. Das betrifft sowohl rund 2000 Bürger und Bürgerinnen im Stadtteil Riedbahn in Weiterstadt als auch rund 750 Bewohner und Bewohnerinnen der Waldkolonie und der Siedlung Akazienweg im Westen von Darmstadt. Bis voraussichtlich 20 Uhr ist es verboten, sich in diesen Gebieten aufzuhalten. Auch der ÖPNV wird diese Sperrzonen von 11 Uhr an nicht mehr anfahren.

Die Weiterstädter Industriegebiete Süd und Nord werden gesperrt. Für die großen Einkaufszentren im Industriegebiet Nord (Loop 5, Decathlon und Media Markt) besteht ein Betretungsverbot. Das Weiterstädter Rathaus ist nicht mehr zugänglich, genauso wenig wie der Bürokomplex X-Towers gegenüber dem Loop 5.

Auch Bahnverkehr ist nach Fliegerbombenfund von Sperrungen betroffen

Ab 11 Uhr werden auch die Bundesstraßen 3 und 42 gesperrt, sowie die Landstraße L3113 und die Bahnstrecken Darmstadt-Wiesbaden/Mainz und Darmstadt-Frankfurt, die auf Darmstädter Gemarkung verlaufen. Im gesamten Schienenverkehr des Darmstädter Hauptbahnhofs werde es zu Einschränkungen kommen, lässt die Pressestelle verlauten.

Die Autobahn 5 sei nicht betroffen, sagte Kreispressesprecher Matti Merker. Allerdings werden die Autobahnabfahrten in Richtung Darmstadt und Gewerbegebiete Weiterstadt gesperrt. Das Zentralklärwerk von Darmstadt liegt ebenfalls im Evakuierungsgebiet.

Polizei informiert zu evakuierende Anwohner in Weiterstadt und Darmstadt

Die Kriminalpolizei Weiterstadt und die Stadtpolizei Darmstadt werden die Bewohner und Bewohnerinnen in den betroffenen Gebieten am Mittwochmorgen zum Verlassen ihrer Wohnung auffordern. Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommt, kann sich in Darmstadt in die Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Schule, Koblenzer Straße 8, begeben. Auch das Bürgerzentrum Weiterstadt an der Carl-Ulrich-Straße 9-13 sowie das Bürgerzentrum Schneppenhausen an der Gräfenhäuser Straße 23 stehen den Menschen zur Verfügung. Für diejenigen, die nicht mobil sind, wurden Info-Telefone geschaltet, und zwar in Darmstadt unter der Nummer 06151/132060 und in Weiterstadt unter Tel. 06150/400-1005.

Am Dienstag liefen noch umfangreiche Vorbereitungen. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes Hessen trafen sich mit dem Brand- und Katastrophenschutz des Kreises Darmstadt-Dieburg, Vertretern der Städte Weiterstadt und Darmstadt, der Polizei, der Berufsfeuerwehr Darmstadt und den Werksfeuerwehren vor Ort, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Die Firma Röhm hatte die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem unbebauten Teil ihres Werksgeländes gefunden, als dort das Baufeld für eine Solaranlage überprüft wurde.