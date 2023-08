Fahrradweg zwischen Darmstadt und Zwingenberg entlang der B 3

Von: Jens Joachim

Südlich von Darmstadt-Eberstadt können Radlerinnen und Radler derzeit Wirtschaftswege zwischen Feldern nutzen. © Hessen Mobil

Die Straßenbehörde Hessen Mobil hat eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer „Raddirektverbindung“ von Darmstadt nach Zwingenberg vorgestellt. Baubeginn ist aber nicht vor 2030.

Von der Bundesstraße 426 südlich von Darmstadt-Eberstadt soll in einigen Jahren eine „Rad-Direktverbindung“ bis nach Zwingenberg im Kreis Bergstraße gebaut werden.

Die Straßen- und Verkehrsmanagementbehörde Hessen Mobil hat im Auftrag des Hessischen Verkehrsministeriums eine Machbarkeitsuntersuchung für das rund 15 Millionen Euro teure Infrastrukturprojekt erstellt. In der 67 Seiten umfassenden Studie, die am Montag in Darmstadt vorgestellt wurde, wird als Vorzugsvariante empfohlen, eine Fahrradstraße entlang der Bundesstraße 3 und auf einem vorhandenen Wirtschaftsweg entlang der Landesstraße 3100 zu errichten. Untersucht und bewertet wurden für die Studie vier Varianten. Vorgesehen ist nun, noch eine weitere Variante zu prüfen, die zwischen Alsbach-Hähnlein und Seeheim-Jugenheim neben der dortigen Straßenbahntrasse verlaufen würde.

Nach Angaben des für die Untersuchung zuständigen Ingenieurs Lukas Böger ist die Vorzugsvariante mit knapp zehn Kilometer die längste der vier untersuchten Trassen. Die vorgeschriebenen Qualitätskriterien würden bei der präferierten Variante zu 91 Prozent erfüllt. Die anderen drei Varianten wiesen schlechtere Werte auf. Mit 14,8 Millionen Euro wäre die Vorzugsvariante um rund 900 000 Euro günstiger als der Bau einer Trasse, die komplett entlang der B 3 verlaufen würde.

Der für das Projekt zuständige Dezernatsleiter Andreas Bergen rechnet angesichts der langen Planungs- und Genehmigungszeiten nicht vor dem Jahr 2030 mit einer Realisierung des Projekts.

Vorgesehen ist, eine dreieinhalb Meter breite Trasse mit einer „hohen Oberflächenqualität“ zu bauen. Bei allen untersuchten Varianten überstieg der Nutzen der geplanten neuen Fahrradstraße die Investitionskosten.

Die Studie ergab auch, dass vor allem die sehr enge Ortsdurchfahrt von Bickenbach „keine weiteren Verkehre aufnehmen kann“. Die Streichung der vorhandenen Parkplätze gilt der Behörde offenbar als zu konfliktreich. Die genaue Wegeführung zwischen Bickenbach und Zwingenberg muss im Zuge einer Voruntersuchung noch genauer untersucht werden.

Das Verkehrsministerium hat Hessen Mobil aber schon beauftragt, den ersten Bauabschnitt vom Knotenpunkt der B 3 und der B 426 (Karlsruher Straße/Heidelberger Landstraße) von Darmstadt-Eberstadt nach Bickenbach zu planen. Vorgesehen ist auch, die neue Rad-Direktverbindung, die nicht die Qualität eines noch breiteren Radschnellwegs haben wird, jeweils ans Radwegenetz in den Kommunen anzubinden.