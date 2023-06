Busunfall in Darmstadt: Ursache für Ohnmacht des Fahrers ungeklärt

Von: Claudia Kabel

Teilen

Totalschaden bei einem Linienbus in Darmstadt, der eine Laterne und einen Blitzer gerammt hat. © dpa

Hintergründe zu Busunfall mit 13 Verletzten in Darmstadt: Laterne fängt Fahrzeug ab und verhindert Schlimmeres

Glück im Unglück hatten am Montagnachmittag in Darmstadt 13 Passagiere eines Busses der Linie GB, die zwischen Hauptbahnhof Darmstadt und Groß-Bieberau (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verkehrt. Mit leichten Verletzungen kamen sie davon, als der 45 Jahre alte Fahrer gegen 15.20 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen ohnmächtig wurde. Der Bus krachte auf der Kreuzung Landgraf-Georg-Straße/Pützerstraße gegen eine stationäre Blitzanlage und eine Laterne, die dadurch auf eine Bushaltestelle kippte. Die Fahrgäste wurden in umliegenden Krankenhäusern versorgt. Am Dienstag befand sich noch der Busfahrer in der Klinik. „Ihm geht es relativ gut“, sagte Ralf Steinmetz, Betriebsleiter des zuständigen Busunternehmens in Reinheim am Dienstag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau.

Die Gründe für den Vorfall seien unerklärlich, da der Mitarbeiter erst kurz zuvor seine Schicht angetreten habe und zudem auch die für seine Tätigkeit vorgeschriebenen Gesundheitscheck kürzlich absolviert hatte, sagte Steinmetz. Das Busunternehmen betreibt 120 Busse. Das betroffene Fahrzeug war nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet, da dies laut Steinmetz nicht vorgeschrieben ist. Es gebe darin auch Stehplätze.

„Auch wenn der Schaden groß ist, war es gut, dass die Laterne den Bus abgefangen hat“, sagte Steinmetz. Es sei nicht auszudenken, was andernfalls hätte passieren können – wenn der Bus ungebremst in die Haltestelle, eine der am stärksten frequentierten, gekracht wäre.

Zum Zeitpunkt des Unfalls wartete dort niemand, wie Polizeisprecher Bernd Hochstädter der FR sagte. Mehrere Krankenwagen und Notärzte wurden herbeigerufen. Der Blitzer wurde inzwischen abmontiert. Für die Verkehrsteilnehmer:innen sei der Dienstag, an dem zur gleichen Zeit eine Evakuierung wegen eines Bombenfunds in der Stadt lief, „eine harte Probe“ gewesen, sagte Hochstädter. Große Verkehrsbehinderungen seien die Folge gewesen, weil die Kreuzung wegen der Bergung zeitweise voll gesperrt werden musste.

Am Bus entstand indes Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich laut Steinmetz auf weit mehr als 200 000 Euro.