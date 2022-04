Evangelische Kirche in Darmstadt: Stimme für mehr Gerechtigkeit

Von: Jens Joachim

Teilen

Solidarität mit der Ukraine: Schmidt-Hesse auf dem Friedensplatz. © Guido Schiek / Evangelisches Dekanat Darmstadt

Die evangelische Dekanin Ulrike Schmidt-Hesse wird am Donnerstagabend in der Stadtkirche in den Ruhestand verabschiedet. Sie stand seit siebeneinhalb Jahren an der Spitze des Dekanats.

Bis zum Ende ihrer Amtszeit am kommenden Samstag hat sie zwar noch einiges zu erledigen. Doch in den vergangenen Tagen und Wochen hat sich Ulrike Schmidt-Hesse, die scheidende Dekanin des Evangelischen Dekanats Darmstadt, Zeit genommen, um nachzudenken, Bilanz zu ziehen und ihre knapp siebeneinhalbjährige Amtszeit Revue passieren zu lassen.

Ihr Kollege Arno Allmann, mit dem Schmidt-Hesse das zum Jahresbeginn aus dem Stadt- und dem Land-Dekanat entstandene Dekanat Darmstadt gemeinsam leitet, war bereits am Palmsonntag in Ober-Ramstadt in den Ruhestand verabschiedet worden.

Evangelische Kirche in Darmstadt: Dekanin wird in der Stadtkirche verabschiedet

Schmidt-Hesses Verabschiedung und Entpflichtung wird Propst Stephan Arras während eines Gottesdienstes an diesem Donnerstag, 28. April, vornehmen. Beginn des Gottesdienstes, der auf dem Youtube-Kanal des Evangelischen Dekanats Darmstadt live übertragen wird, ist um 18 Uhr.

Mit einem persönlichen Schreiben, der in den Gemeindebriefen der Kirchengemeinden abgedruckt wurde, hat sich Schmidt-Hesse dieser Tage schon von den Gläubigen verabschiedet. Darin schreibt sie, sie blicke auf eine „erfüllte Zeit“ zurück. Die vergangenen Jahre seien geprägt gewesen „von vielen Begegnungen und Gesprächen, von Gottesdiensten und Veranstaltungen, von Sitzungen und Besprechungen, von E-Mails und Akten, von konstruktiver gemeinsamer Planung und Gestaltung, aber auch von mühseligen Prozessen, von großer Freude und tiefem Leid“. Was sie in diesem Zusammenhang immer wieder wesentlich getragen habe und auch weiterhin trage, sei „das Vertrauen in die leidenschaftlich-mitleidende Liebe Gottes und die Hoffnung darauf, dass Gott unser Leben und unsere Welt verwandelt“.

Seit Dezember 2014 Dekanin des Evangelischen Dekanats in Darmstadt

Schmidt-Hesse wurde 1957 in Bad Kreuznach geboren und wuchs im rheinhessischen Fürfeld auf. Nach dem Studium in Frankfurt und Marburg legte sie 1983 ihr erstes und 1985 ihr zweites theologisches Examen ab. Nach dem Vikariat in Wiesbaden-Klarenthal und einem Spezialvikariat bei der Industrial Mission im britischen Sheffield wurde sie 1986 zur Pfarrerin ordiniert und war anschließend in den Kirchengemeinden in Heusenstamm und Mainz-Kastel tätig.

Von 1991 bis 2000 war sie Regionalbeauftragte für Mission und Ökumene in der Propstei Nord-Starkenburg, danach sechs Jahre lang Studienleiterin und stellvertretende Leiterin des Zentrums Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Bevor sie am 1. Dezember 2014 ihr Amt in Darmstadt antrat, war Schmidt-Hesse acht Jahre lang Leiterin der Abteilung Mission und Partnerschaft und stellvertretende Generalsekretärin der Evangelischen Mission in Solidarität in Stuttgart.

Evangelisches Dekanat Darmstadt: „Suchet der Stadt Bestes“ als Maxime

Die scheidende Dekanin hat immer wieder ihre Stimme für Menschen in schwierigen Situationen und für mehr Gerechtigkeit erhoben. Zuletzt initiierte sie nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine Friedensgebete und sprach selbst mehrfach auf den samstäglichen Friedenskundgebungen auf dem Friedensplatz in Darmstadt.

„Suchet der Stadt Bestes“ lautet das Motto des Dekanats aus dem Buch Jeremia. Dieses alttestamentarische Motto war auch Schmidt-Hesses Maxime.

Evangelische Kirche in Darmstadt: Neuer Dekan gewählt: Raimund Wirth, der Pfarrer der Darmstädter Paulusgemeinde, wird von Mai an das Evangelische Dekanat Darmstadt leiten. Zu seinem Stellvertreter wurde Sven Sabary aus Heusenstamm gewählt.