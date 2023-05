Evangelisches Dekanat Darmstadt: Neuer Sitz im Kapellplatzviertel

Von: Jens Joachim

Zweckmäßig: Der neue Verwaltungssitz des Evangelischen Dekanats Darmstadt befindet sich im dekanatseigenen Gebäude Kiesstraße 14 im Darmstädter Kapellplatzviertel. © Rebecca Keller

Nach der Fusion der Evangelischen Dekanate Darmstadt-Stadt und -Land ist in den vergangenen Monaten für zwei Millionen Euro der neue Verwaltungssitz des Dekanats entstanden.

Mit Posaunenklängen und Jazzmusik wird am Samstag der neue Verwaltungssitz des evangelischen Dekanats Darmstadt feierlich eröffnet. Der Dienstsitz der zum 1. Januar 2022 fusionierten Dekanate Darmstadt-Stadt und -Land befindet sich nur wenige Hundert Meter von der Stadtkirche entfernt an der Kiesstraße im Kapellplatzviertel. In den vergangenen Monaten wurde nach Angaben von Dekan Raimund Wirth an fünf Standorten gearbeitet. Wirth und sein Vertreter Sven Sabary werden am Samstag von 10.30 Uhr an die Einweihung des Dekanatsgebäudes gestalten. Anschließend soll ein Fest auf dem Hof vor dem Haus stattfinden.

Für Gäste werden Führungen durch das Haus angeboten, das ein Jahr lang für rund zwei Millionen Euro umgebaut und energetisch saniert wurde. Künftig arbeiten alle Abteilungen des Dekanats auf drei Etagen zusammen: Es gibt Räume für den Dekan und seinen Stellvertreter, das Sekretariat, die Dekanatsverwaltung und die Bauabteilung sowie für die Geschäftsstelle Kindertagesstätten, die Mitarbeitervertretung sowie für die Arbeitsbereiche Kinder und Jugend, Integration, Bildung, gesellschaftliche Verantwortung, Altenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Ökumene und Notfallseelsorge.

Wirth sagt, er sei froh darüber, dass nun „alle Arbeitsbereiche des Dekanats auf einem gemeinsamen Campus versammelt“ seien. „Die Kommunikationswege werden kürzer, die Zusammenarbeit wird einfacher und das Teamgefühl wächst weiter. Davon profitieren alle“, sagte sein Stellvertreter Sabary, der auch Architekt ist.

Das Dekanat Darmstadt ist nach dem Dekanat Frankfurt und Offenbach mit rund 86 000 Mitgliedern das zweitgrößte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Dazu gehören 38 Kirchengemeinden in Darmstadt und den umliegenden Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Das Dekanat unterstützt die Kirchengemeinden in ihrer Arbeit und macht unter dem Motto „Gemeinsam Kirche in Stadt und Land“ auch eigene Angebote.

Die Neuordnung der Dekanate in der EKHN ist seit dem Jahreswechsel 2021/2022 abgeschlossen. Von den einst 61 Dekanaten sind in mehreren Stufen nur noch 25 übriggeblieben.

Im Zuge des Reformprozesses EKHN 2030 sollen nach Angaben der Landeskirche nun „Nachbarschaftsräume“ als kirchengemeindliche Kooperationsebene entstehen. Für diesen Prozess stelle die Neuordnung der Dekanate eine wichtige Grundlage dar, heißt es.

www.dekanat-darmstadt.de