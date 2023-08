Erstmals ein Fest am Unesco-Weltnaturerbe Grube Messel

Von: Annette Schlegl

Im Ölschiefer wurden bei den diesjährigen Grabungen 820 neue Funde entdeckt. © Michael Schick

Bei der Grubenfest-Premiere am Sonntag wird auch ein bei Grabungen entdecktes Fossil einer Schlange zu sehen sein.

Zum ersten Mal findet an diesem Sonntag, 27. August, ein Grubenfest am Unesco-Weltnaturerbe Grube Messel statt. Dabei wird auch das frisch entdeckte, rund 41 Zentimeter lange Schlangenfossil präsentiert, bei dem sogar die Luftröhre erhalten ist. Es gehört zu den 820 Funden, die das Senckenberg-Grabungsteam vom 12. Juni bis 7. Juli aus den 47 Millionen Jahre alten Ölschiefern geborgen hat. Laut einer Mitteilung der Senckenberg-Gesellschaft lassen mehrere Merkmale darauf schließen, dass es sich bei dem Reptil um das Jungtier einer Python handelt.

Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher und Besucherinnen beim Grubenfest am Sonntag hautnah bei freiem Eintritt erleben, wie die Wissenschaftler:innen der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung nach Fossilien suchen und dem Team des hessischen Landesmuseums bei einer Präparation zusehen, wie ein Fund zum Exponat wird.

Eine Vulkantour durch die Grube wird angeboten, ebenso eine Führung durch die Sonderausstellung „Klimawissen schaffen. Was die Vergangenheit über die Zukunft weiß“. Norbert Wendel blickt in einem Vortrag auf den Bergbau in der Grube und bietet Führungen über das Werksgelände von Gelsenrot. Für Kunstinteressierte gibt es Führungen zu den Waldkunst-Installationen. Mehrere Organisationen bauen außerdem Aktionsstände auf.

Um an den Führungen teilzunehmen, ist eine Anmeldung während des Grubenfestes am Stand der Welterbe Grube Messel gGmbH (WGM) nötig. Wer an einer Tour teilnehmen möchte, muss festes und flaches Schuhwerk tragen, ein Eintritt in die Grube ist sonst nicht möglich. Anreise mit dem Bus der Linien F/FU oder dem Fahrrad ist empfohlen, da es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen gibt. ann

Mehr Infos zum Grubenfest unter grube-messel.de/grubenfest