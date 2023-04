Erster Hessentag nach der Corona-Pause in Pfungstadt

Von: Jens Joachim, Claudia Kabel

Teilen

Pfungstadt richtet das Landesfest zum zweiten Mal aus. © Rolf Oeser

Die Stadt Pfungstadt bei Darmstadt rüstet sich für das Landesfest, das dort vom 2. bis zum 11. Juni zum zweiten Mal nach 1973 stattfinden wird.

Nach der pandemiebedingten Pause in den vergangenen drei Jahren kann der Hessentag, Deutschlands größtes Landesfest, in gut einem Monat wieder mit einem vielfältigen Programm gefeiert werden. Der Hessentag sei „ein Fest für alle und soll auch die Vielfalt unseres Landes zum Ausdruck bringen“, sagten Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (CDU) und Patrick Koch (SPD), Bürgermeister der diesjährigen Ausrichterstadt, im südhessischen Pfungstadt nun bei der Vorstellung des Programms, das zum ersten Mal nicht in gedruckter Form vorliegt, sondern ausschließlich digital über eine Web-App abgerufen werden kann.

Das Programm umfasst mehr als 1200 größere und kleinere Veranstaltungen. Zu den Höhepunkten des Fests, das vom Freitag, 2. Juni, bis zum Sonntag, 11. Juni, unter dem Motto „Pfungstadt zieht an!“ stattfindet, gehören Auftritte der Sängerin Sarah Connor am 2. Juni, der Bands Silbermond am 9. Juni und Broilers am 8. Juni, ein Schlagerfestival mit Andrea Berg und Vanessa Mai und ihren Bands am 10. Juni sowie ein Konzert mit Peter Maffay am 3. Juni, für das allerdings alle Eintrittskarten bereits vergriffen sind. Auch der Komiker Bülent Ceylan will am 5. Juni zur 60. Auflage des Landesfests kommen, das die Stadt Pfungstadt bereits 1973 schon einmal ausgerichtet hatte.

Zum letzten Mal war der Hessentag 2019 in Bad Hersfeld veranstaltet worden. Wegen der Corona-Pandemie mussten dann jedoch die Feste in Bad Vilbel und Fulda abgesagt werden.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte am Rande der Landesgartenschau in Fulda, „ich finde erst einmal die Botschaft wichtig, dass es einen Hessentag 2023 endlich wieder gibt“. Es habe eine lange Corona-Pause gegeben. „Die Bürgerinnen und Bürger wollen den Hessentag, sie wollen auch nach Pfungstadt kommen.“

Staatskanzleichef Wintermeyer äußerte bei der Vorstellung des Hessenstagsprogramms in der noblen Villa Büchner, Pfungstadt werde zehn Tage lang „die heimliche Hauptstadt Hessens werden“. An der Ursprungsidee, Menschen miteinander zu verbinden, zusammenzuführen und zu integrieren, habe sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten nichts geändert.

STADTPORTRÄT Schon in der Bronzezeit siedelten Menschen auf dem Gebiet des heutigen Pfungstadt. Bodenfunde aus römischer Zeit zeugen außerdem von einem regen Verkehr zwischen Rhein und Limes. Vom heutigen Gernsheim nach Dieburg führte eine Römerstraße über das Gebiet um Pfungstadt, das stellenweise sumpfig war. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Pfungstadt 785 und ist damit älter als Darmstadt. Durch die Ansiedlung zahlreicher Mühlen entlang der Modau kam es zu erstem wirtschaftlichem Aufschwung. Heute liegt die circa 24 000 Einwohner:innen zählende südhessische Kleinstadt zwischen A5 und A67 in direkter Nachbarschaft zu Darmstadt, der Bergstraße und dem Odenwald. Es ist die zweitgrößte Kommune im Landkreis Darmstadt-Dieburg. In maximal 35 Minuten erreicht man mit dem Auto Frankfurt und Wiesbaden im Norden sowie Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg im Süden. Pfungstadt hat einen eigenen Bahnhof, der an den Darmstädter Hauptbahnhof angebunden ist. Bekannt dürfte der Ort durch das Pfungstädter Bier sein. Die Schließung der Brauerei sorgte jüngst für Schlagzeilen. Auch die Bundeswehr ist in Pfungstadt zu Hause. In die Major-Karl-Plagge-Kaserne soll demnächst die Heeresinstandhaltungslogistik (HIL) einziehen. Die drei Stadtteile Eschollbrücken, Eich und Hahn werden ebenfalls beim Hessentag eingebunden. 1973 wurde schon mal ein Hessentag in Pfungstadt gefeiert – man präsentierte sich als Sportstadt. An neun Festtagen wurden 160 000 Gäste gezählt. „Kennen Sie Pfungstadt?“ heißt ein 2020 in 2. Auflage im Bramann-Verlag erschienener Stadtführer. 96 Seiten, 12,80 Euro, ISBN 978-3-940179-35-7. Er kann online unter bramann.de bestellt werden. cka

Traditionell treffen sich auf dem Landesfest die hessischen Landfrauen und der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen. Es wird Podiumsgespräche und Foren geben, die zum Mitdiskutieren einladen. Die Landesregierung wird ebenfalls auf dem Hessentag tagen.

Und auf den vielen Aktionsbühnen wird es „wieder ein buntes kulturelles Programm geben“, kündigten Wintermeyer und Koch an. Mit dem „Treffpunkt Hessen“, der früher „Landesausstellung“ hieß, wird es ein neues Format auf dem Hessentag geben. Am Pfungstädter Gambrinusviertel werden sich die Landesregierung, die Ministerien und Landesbehörden gemeinsam mit ehrenamtlichen Organisationen präsentieren.

Darüber hinaus wird es wieder die Sonderschau „Natur auf der Spur“ geben, die mit 65 Ausstellenden und Direktvermarktungsbetrieben Wissenswertes über die natürlichen Lebensgrundlagen und über heimische Produkte aus Hessen bereithält. Zudem gibt es einen Fit&Fun-Park, wo Kinder und Jugendliche sportlich aktiv sowie kreativ und forschend tätig werden können.

Abwechslungsreiche Unterhaltung werden auch die Rundfunk- und Fernsehübertragungen aus dem Treff des Hessischen Rundfunks sowie die vielen Konzerte, Wettbewerbe und Shows bieten.

Die große Open-Air-Bühne der Hessentagsarena und das Festzelt werden Tausende von Musikbegeisterten anlocken.

Investitonen sollen auch der Innenstadt zugute kommen. © Rolf Oeser

Hessentagspaar Natalie Reining und Simon Schmitz. © Stadt Pfungstadt

Das Hessentagsbüro ist im alten E-Werk untergebracht. © Rolf Oeser