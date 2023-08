50 Jahre Nabu Darmstadt-Dieburg: Erfolge am Reinheimer Teich

Von: Claudia Kabel

Naturoase: Am Reinheimer Teich fühlen sind auch Enten, Gänse und Störche wohl. © Peter Jülich

100 Vogelarten haben sich am Domizil des Naturschutzbunds im Kreis Darmstadt-Dieburg angesiedelt. Auch ein Informationszentrum hat der seit 50 Jahren bestehende Verein geschaffen.

Der Reinheimer Teich ist etwas ganz Besonderes – nicht nur, weil er einer der wenigen Orte in Deutschland ist, an dem sich die einheimische Europäische Sumpfschildkröte von selbst ansiedelte, sondern er sei „vermutlich das einzige Naturschutzgebiet, in dem eine Kläranlage steht“, sagt Lothar Jacob. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands des Naturschutzbunds (Nabu) Darmstadt-Dieburg, der dort sein Domizil hat.

Der Verband besteht seit 50 Jahren. Zeit, um auf die Erfolge und die Arbeit eines halben Jahrhunderts zurückzublicken. In der Naturschutzscheune am Reinheimer Teich, einem gemeinsamen Projekt von Nabu und der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz wurde hier eine ehemalige landwirtschaftliche Halle zum Natur-Informationszentrum ausgebaut.

Hier befindet sich auch die zentrale Anlaufstelle des Nabu mit einem Seminar- und Ausstellungsraum. Und dort werden auch zahlreiche Veranstaltungen angeboten – viele für Schulklassen und Kindergärten. Wegen Corona gab es eine Pause. Ab nächstem Jahr soll es wieder ein Programmheft geben.

Naturschutz: Nabu Darmstadt-Dieburg besteht seit 50 Jahren

Derzeit ist in der Scheune bis Oktober eine Ausstellung über die Geschichte des Vereins zu sehen. 1973 wurde er gegründet als Kreisverband Dieburg innerhalb des Deutschen Bunds für Vogelschutz, der sich nach der Wiedervereinigung 1990 mit dem ostdeutschen Pendant zusammenschloss und in Naturschutzbund Deutschland umbenannte. Heute gibt es bundesweit 2000 lokale Nabu-Gruppen.

Im Kreisverband Darmstadt-Dieburg, der für den östlichen Teil des Landkreises zuständig ist, sind die Ortsgruppen des Altkreises Dieburg zusammengeschlossen. Er hat inzwischen fast 3500 Mitglieder. Von diesen arbeiten etwa 30 aktiv bei Einsätzen vor Ort mit, kümmern sich um die Organisation, betreuen Kinder und Jugendliche bei Veranstaltungen und machen den Papierkram.

Nabu Darmstadt-Dieburg betreut Refugium am Reinheimer Teich

Uwe Schnabel (l.) und Lothar Jacob leiten den Kreisverband. © Peter Jülich

Die Arbeit am Schreibtisch nehme inzwischen viel Raum ein, sagt Jacob, der erst kürzlich mit den Grundsteuererklärungen für die verbandseigenen Grundstücke beschäftigt war. Mehr als 30 Hektar Land hat der Kreisverband in seinem Besitz; Flächen, die er naturnah gestaltet und pflegt.

Viele davon seien auch für die naturschutzgerechte Nutzung örtlichen Landwirten anvertraut, so Jacob. Naturschutzgebiete wie der Forstberg von Ueberau oder die Hergershäuser Wiesen gehören zu den Projekten des Nabu.

Kläranlage im Naturschutzgebiet Reinheimer Teich

Da die Naturschützer:innen um jeden Quadratmeter Fläche kämpfen, hatte man sich in den 1970er-Jahren darauf eingelassen, eine Kläranlage im 75 Hektar großen Naturschutzgebiet Reinheimer Teich zuzulassen. „Besser als wenn diese nachträglich gebaut worden wäre und dadurch das Gelände kleiner geworden wäre“, sagt Jacob.

Die Erfolge des Naturschutzes sind offensichtlich – zum Beispiel bei den Störchen: In den 1960er-Jahren waren die Vögel im Landkreis völlig verschwunden. Heute gebe es mindestens 50 Paare, man könne inzwischen kaum die Nester zählen, berichtet Jacob. Auch der Kormoran sei am Teich vertreten, stelle aber kein Problem dar, denn er sorge dafür, dass Fische wie der Wels nicht zu groß würden, der wiederum Vogelküken verspeise, sagt Uwe Schnabel, 1. Vorsitzender des Kreisverbands.

NÄCHSTE TERMINE Abendspaziergang am Reinheimer Teich: Der Streifzug mit Yvonne Lücke beginnt am Sonntag, 20. August, um 20 Uhr an der Naturschutzscheune und endet gegen 22 Uhr. Gelauscht wird den Stimmen der Nacht und beobachtet werden Fledermäuse. Ein weiterer Fledermausabend findet am 2. September von 18 bis 22 Uhr statt. Die Ausstellung „50 Jahre Kreisverband Nabu Dieburg“ ist in der Naturschutzscheune bis zum 3. Oktober zu besichtigen, geöffnet an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 17.30 Uhr. Das Außengelände ist jederzeit offen zugänglich. Die Naturschutzscheune erreicht man über die L3413 zwischen Reinheim-Spachbrücken und Habitzheim. Am Schild „Kläranlage“ auf den Parkplatz einbiegen. Von hier aus acht Minuten der Beschilderung folgen. cka Infos: www.naturschutzscheune.de

Naturschutzgebiet Reinheimer Teich: Störche und Graureiher brüten am Boden

Erstmals nisteten Störche und Graureiher sogar am Boden, weil alle Brutplätze in den Bäumen belegt seien, aber auch, weil die Tiere sich am Reinheimer Teich offenbar sicher vor Fressfeinden fühlten. Mehr als einhundert Vogelarten konnten dort gezählt werden. Gut die Hälfte davon steht auf der Roten Liste und gilt als bedroht.

Junge Sumpfschildkröten würden am Teich von Nabu-Aktiven eingesammelt und in den Frankfurter Zoo und den Opel-Zoo nach Kronberg zur Nachzucht und Auswilderung vergeben, berichten Schnabel und Jacob. Neben Schildkröten sei außerdem der Biber heimisch.

Nabu Darmstadt-Dieburg beim Schutz von Streuobstwiesen führend

Der Kreisverband ist auch beim Schutz von Streuobstwiesen federführend. „Seit 30 Jahren versuchen wir, Obstbäume an die Verbraucher zu bringen“, sagt Schnabel. Bereits 34 000 Bäume habe man bei den jährlich stattfindenden Aktionen verkauft. Andere Nabu-Gruppen hätten die Idee übernommen.

Die Streuobstwiese sei in Hessen ein wichtiger Lebensraum für bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten. Vögel wie Gartenrotschwanz, Steinkauz, Wendehals und Insekten wie Wildbienen und Ameisen lebten hier. Wichtig sei, dass bei der Mahd immer ein bisschen Wiese stehen bleibe, andererseits das Gras nicht zu hoch wachse, da bestimmte Tiere sonst keine Nahrung fänden. Manche Leute würden jedoch kritisieren, dass Wegesränder oder Wiesen „unordentlich“ aussähen.

Naturschutzbund: Klimawandel und Waldpolitik sind Topthemen

Der Nabu sei in seiner Struktur mit Orts-, Kreis- und Landesverbänden sowie dem Bundesverband den politischen Strukturen nachempfunden, erklärt Jacob. Auch würden aus den Ortsverbänden Delegierte gewählt, die auf Bundesebene die Interessen des Naturschutzes verträten. Schnabel und Jacob waren in diesem Jahr als Delegierte in Berlin. Dort seien Klimawandel und Waldpolitik sehr wichtig gewesen.

Während in den 1980er-Jahren Themen wie Atomkraft, Waldsterben durch sauren Regen oder Pestizide den Umweltschutz in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hätten, sei es heute vor allem der Klimawandel. Niemand wisse, wie sich dieser auf die Natur auswirke. „Auch erneuerbare Energien bringen uns viel Arbeit“, sagt Jacob.

Der Verband sei für Stellungnahmen bei Bauvorhaben, Straßenbauprojekten, Stromtrassen und auch beim Bau von Windkraftanlagen und Solarparks gefragt. Hier müsse man jeden einzelnen Fall betrachten, könne nicht pauschal sagen, man sei dafür oder dagegen. Aktuell beschäftigt den Kreisverband vor allem der Ausbau der Bundesstraße 45. Außerdem setzt er sich für die Ausweisung eines neuen Naturschutzgebiets in Kleestadt, einem Stadtteil von Groß-Umstadt, ein.