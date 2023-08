Entwicklung von Insekten: Millionen Jahre alte Bissspuren entdeckt

Von: Claudia Kabel

Ein versteinertes Blatt mit Abdrücken von Schildläusen. © Senckenberg/Torsten Wappler

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt und die Senckenberg Gesellschaft forschen über die Entwicklung von Insekten und untersuchen dazu auch Pflanzenfossilien aus der Grube Messel.

Insekten, die sich von Pflanzen ernähren, sind die vielfältigste Gruppe mehrzelliger Organismen auf der Erde. Doch wie konnte diese enorme Vielfalt entstehen? Diese Frage haben jetzt Forschende des Hessischen Landesmuseums Darmstadt und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums Frankfurt entschlüsselt.

Dazu haben sie versteinerte Überreste von Pflanzen untersucht, die bis zu 66 Millionen Jahre alt sind. Mehr als 47 000 fossile Blätter aus 436 Pflanzenarten von 16 Standorten in Mitteleuropa, Island und Norwegen seien klassifiziert und auf Fraßspuren geprüft worden, teilte die Senckenberg Gesellschaft mit.

Einen Riesenteil machten dabei Fossilien aus der Grube Messel aus, die in Darmstadt und Frankfurt lagern, sagte Torsten Wappler vom Hessischen Landesmuseum der Frankfurter Rundschau. Diese hätte besonders viele Fraßspuren gezeigt, teilweise bis zu 40 verschiedene auf einer Pflanzenart. Manchmal habe man bisher noch nicht einmal das dazugehörige fossile Insekt gefunden, so Wappler.

„Anhand dieser Daten können wir zeigen, dass Nahrungspflanzen bereits früh in der Erdgeschichte von einer Vielzahl pflanzenfressender Insekten genutzt wurden“, sagt Jörg Albrecht vom Senckenberg-Forschungszentrum. Mehr noch: Die genaue Auswertung der Fraßspuren zeige, „dass die gemeinsame Nutzung einer Pflanzenart durch verschiedene Gruppen Insekten doppelt so viel zu deren funktioneller Vielfalt – in Bezug auf die Ernährungsweise – beitrug, wie die Artenvielfalt der Nahrungspflanzen selbst“, so Albrecht.

Das heißt, wenn Insekten sich gemeinsam von einer Pflanze ernähren, entwickeln sie unterschiedliche Fresswerkzeuge, um nicht in Konkurrenz zu treten. So gebe es zum Beispiel Schmetterlingsraupen oder Käfer, die mit ihren Mundwerkzeugen Blätter anknabbern, Wanzen und Blattläuse, die Pflanzen anstechen, um an ihren Saft zu gelangen, oder Tiere, die Pflanzen zur Bildung von Gallen – Gewebewucherungen – anregen, in denen sie sich vor Feinden geschützt entwickeln und ernähren können.

Aussagen über Klimawandel

Die jetzt im Fachjournal „PNAS“ veröffentlichten Ergebnisse zeigen laut dem Forscherteam, dass das gemeinsame Vorkommen vieler spezialisierter Insektenarten auf derselben Pflanzenart der Hauptfaktor für die funktionelle Vielfalt pflanzenfressender Insekten ist.

Außerdem beweise die Studie, dass Fossilien genutzt werden könnten, um grundlegende Theorien über die Entstehung der biologischen Vielfalt zu testen, betont Wappler. Dies könne auch auf künftige Untersuchungen, etwa zum Klimawandel, angewandt werden. Man habe jetzt ein Archiv, dass über viele Millionen Jahre die Entwicklung zeige.

Eine Larve der Kleinen Weidenblattwespe (Nematus pavidus) frisst an einem Weidenblatt. © Senckenberg/Sascha Rösner