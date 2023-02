Energiesparen in Darmstadt: Nordbad wird wieder wärmer

Von: Claudia Kabel

Das 25-Meter-Becken im Nordbad wird wieder wärmer. © Rolf Oeser

Darmstadt will zwar weiter Energie sparen. Trotzdem können einige Maßnahmen zurückgenommen werden.

Gute Nachricht für Schwimmerinnen und Schwimmer in Darmstadt: Das 25-Meter-Becken im Nordbad soll ab sofort wieder auf 26 Grad geheizt werden. Das teilte die Task-Force „Kommunale Energieversorgung“ in Darmstadt mit. Wie Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) dabei äußerte, ist das Risiko einer Gasmangellage dank der Anstrengung aller gesunken. „Nach aktuellen Informationen ist die Versorgung mit Gas in Deutschland gewährleistet, auch wenn angesichts der zuletzt niedrigen Temperaturen Gas überwiegend ausgespeichert wurde und der Gesamtspeicherstand in Deutschland auf rund 83 Prozent gesunken ist.“

Zwar sollen die kommunalen Sparmaßnahmen fortgesetzt werden – allein der Klimawandel gestatte es nicht hier nachzulassen und auch die hohen Energiepreise seien Grund zum Weitersparen. Es gebe aber Raum, einzelne Maßnahmen wieder zurückzunehmen, so OB Partsch.

Die Task-Force habe daher beschlossen, die Temperatur im 25-Meter-Becken des Nordbads, das vor allem von Kindern und Jugendlichen genutzt wird, wieder heraufzusetzen.

Auch Hochschule spart

Eine weitere mögliche Änderung betrifft laut Mitteilung die Warmwasservorhaltung in Sporthallen. Darüber müsse allerdings der Hessische Städtetag noch beraten. Die Entscheidung soll nächste Woche fallen. Um das selbst gesetzte Einsparziel von 20 Prozent zu erreichen, sollen Maßnahmen wie die Optimierung von Heizungsanlagen vorangetrieben werden. Darmstadt hatte bereits im August umfangreiche Energiesparmaßnahmen beschlossen. Dazu gehörte auch die Absenkung der Raum- und Wassertemperaturen in Verwaltungsgebäuden und anderen städtischen Einrichtungen sowie die Abschaltung von Beleuchtungen. Die Wassertemperaturen in Nordbad, Bezirksbad Bessungen und Jugendstilbad wurden zwischen 1,5 und 2,5 Grad abgesenkt.

Auch die Hochschule Darmstadt teilte kürzlich mit, dass ihre Sparmaßnahmen Wirkung zeigen würden. Insbesondere durch die Anpassung der Raumtemperatur auf 19 Grad sei der Gasverbrauch im vierten Quartal 2022 bei vollem Präsenzbetrieb um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Auch der Stromverbrauch wurde um durchschnittlich sieben Prozent im vierten Quartal gesunken.

