Elf neue Zapfstellen für Trinkwasser in Darmstadt geplant

Von: Jens Joachim

Erfrischung gefällig? Im Herrngarten stehen derzeit die beiden einzigen funktionierenden Trinkwasserbrunnen. © Peter Jülich

Die Stadt Darmstadt will künftig Trinkwasser an belebten Orten und Plätzen anbieten. Die Trinkwasserbrunnen sollen nach und nach bis 2025 installiert werden.

An belebten Orten und Plätzen will die Stadt vom nächsten Jahr an – und somit zwei Jahre später als ursprünglich geplant – elf neue Trinkwasserzapfstellen in Betrieb nehmen. Die Wasserspender sollen die vier bereits vorhandenen ergänzen, von denen zwei derzeit nicht funktionieren. Laut einem aktuellen Magistratsbeschluss wurden als Standorte für die neuen Zapfstellen der Herrngarten, der Marktplatz, der Luisenplatz (wo zwei Entnahmestellen geplant sind), der Ludwigsplatz, der Ernst-Ludwigs-Platz, der Kantplatz, die Mathildenhöhe, die Orangerie, der Georg-Büchner-Platz und der Park Rosenhöhe ausgewählt.

Nach Auskunft von Umweltdezernent Michael Kolmer (Grüne) ist die Installation der Trinkwasserbrunnen Teil der Klimaanpassungs- und Hitzeschutzstrategie der Stadt. In den vergangenen Jahren sei schon zu spüren gewesen, dass sich auch die Darmstädter Innenstadt in den Sommermonaten durch hohe Temperaturen von teilweise bis zu 40 Grad stark aufgeheizt habe.

Ziel sei es, die Trinkbrunnen in den Monaten April bis Oktober zu betreiben, teilte Stadtkämmerer André Schellenberg (CDU) mit, der auch für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt (IDA) zuständig ist, zu dessen Aufgaben unter anderem die Unterhaltung von Brunnen zählt.

Weil die Trinkbrunnen der Gesundheitsfürsorge dienten, sei „klar, dass sie hygienisch einwandfreies Wasser abgeben müssen“, sagte Schellenberg. Außerdem sollten die Zapfstellen vor Vandalismus sicher sein. Allerdings hatte bereits der frühere Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) vor zwei Jahren das IDA beauftragt, „Rahmenbedingungen für einen vor Vandalismus geschützten und hygienischen Betrieb von Trinkwasserbrunnen zu prüfen“. Der Eigenbetrieb hatte daraufhin eine Inbetriebnahme bis zu diesem Sommer angekündigt.

Die Aufstellung des ersten neuen Wasserspenders soll 2024 beim Umbau des Ernst-Ludwigs-Platzes erfolgen. Nach Angaben der Stadt sollen bis 2025 nach und nach die restlichen Zapfstellen aufgestellt werden. Derzeit befindet sich am Nord- und am Südeingang des Herrngartens jeweils ein Trinkwasserbrunnen. Die beiden weiteren Zapfstellen am Lichtenbergplatz im Martinsviertel und an der Bartningstraße in Kranichstein sind derzeit aufgrund von Vandalismusschäden nicht in Betrieb. Sobald die Ersatzteile geliefert werden, sollen die Brunnen instand gesetzt werden, teilte Stadtsprecher Klaus Honold der FR mit.

Einer der beiden intakten Trinkwasserbrunnen befindet sich im Herrngarten hinter dem Hessischen Landesmuseum. © Peter Jülich

Reparaturbedürftig: Die Trinkwasser-Zapfsäule am Lichtenbergplatz im Darmstädter Martinsviertel ist aufgrund von Vandalismusschäden derzeit nicht in Betrieb. © Jens Joachim