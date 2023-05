Ein Konzept für die Innenstadt von Darmstadt

Von: Jens Joachim

Böte Raum für die Realisierung neuer Ideen: das Galeria-Kaufhaus, das Anfang 2024 schließt. © Rolf Oeser

Stadt beschließt Vorkaufsrechtsatzung und will das Zentrum mit neuen Strategien, Ideen und Konzepten attraktiver machen.

Um den Einzelhandel zu beleben und die Darmstädter Innenstadt städtebaulich attraktiver zu gestalten, haben der Magistrat und die Stadtverordneten jüngst mehrere Beschlüsse gefasst. Zum einen stimmte das Stadtparlament während der jüngsten Sitzung – gegen die Stimme des parteilosen Stadtverordneten Helmut Klett und bei Enthaltung der Fraktionen von AfD, FDP und Uwiga/WGD – einer neuen Vorkaufsrechtsatzung für die Innenstadt zu. Um eine „geordnete städtebauliche Entwicklung“ sicherzustellen, steht der Stadt nun in dem klar definierten Geltungsbereich der Satzung ein besonderes Vorkaufsrecht für bebaute und unbebaute Grundstücke zu.

Zudem hat der Magistrat ein Entwicklungskonzept mit Strategien und Konzepten für das Zentrum von Darmstadt beschlossen. Ziel des Konzepts sei es, „die Darmstädter Innenstadt nachhaltig zu verändern und positive Impulse zu setzen, um das Potenzial der Innenstadt in Zukunft wieder mehr ausschöpfen zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

In den vergangenen Monaten hatten Akteurinnen und Akteure in Onlinebefragungen, Workshops und weiteren Beteiligungsformaten etliche Ideen, Visionen sowie Lösungen für eine zukunftsorientierte Innenstadtentwicklung gesammelt. Das nun vom Magistrat beschlossene „Entwicklungskonzept Innenstadt“ ist das Ergebnis dieses Beteiligungsprozesses.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) wird das Konzept der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt, um anschließend mit der Realisierungsphase beginnen zu können. Partsch zufolge muss die Darmstädter Innenstadt „für alle Menschen da sein und verschiedene Funktionen wie beispielsweise Wohnen, Arbeit, Mobilität, Teilhabe und Kultur miteinander verbinden“. Die Innenstadt müsse „unser urbaner und kultureller Mittelpunkt sein“. Denn nur so könne die Stadt in der Region, für die Darmstädterinnen und Darmstädter, die Besucherinnen und Besucher sowie Zuziehende weiterhin attraktiv sein und bleiben, so der OB.

Mit dem 94-seitigen Konzept, das den Titel „Gemeinsam die Innenstadt gestalten“ trägt, und das vom Hamburger Stadtentwicklungsbüro Urbanista erstellt wurde, reagiert die Stadt auch auf die wachsende Bedrohung des innerstädtischen Einzelhandels durch den Onlinehandel, das veränderte Konsum- und Freizeitverhalten der Menschen sowie auf die geplante Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale am Weißen Turm.

Das Entwicklungskonzept beinhaltet zwölf Projekte, die Orte und Angebote für die verschiedenen Bedürfnisse der Darmstädter:innen schaffen sollen. Die Rede ist etwa von Angeboten für Familien, der öffentlichen Nutzung von Dachflächen, belebte Erdgeschosse, Räume für Jugendliche und Vereine sowie Spiel-, Bewegungs- und mehr Grünzonen.

Die Idee ist, „möglichst viele Nutzungen zu bedienen, neue Akteure zusammenzubringen und vorhandene Energien zu bündeln“. Dabei sollen neue Orte geschaffen und bestehende Orte unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft weiterentwickelt werden.

In dem Konzept heißt es, mit diesem werde „eine solide Grundlage für die strategische Weiterentwicklung der Darmstädter Innenstadt“ geschaffen. Ein Konzept sei „allerdings nur etwas wert, wenn auch die Ebene der Umsetzung mit bedacht“ werde. Um die gemeinsam mit der Stadtgesellschaft erarbeiteten Projekte zu realisieren, brauche es eine strategische Steuerung. Im Zentrum stehe zwar die Stadt als steuernde Akteurin, sie sei aber „nicht allein verantwortlich“. Und wörtlich heißt es in dem Konzept: „Um Darmstadts Mitte fit für die Zukunft zu machen, braucht es den Schulterschluss aller lokalen Kräfte: ob Eigentümer:innen, Gewerbetreibende, zivilgesellschaftliche Initiativen, Anwohnende, öffentliche Verwaltung, Politik oder Kulturschaffende.“

Die Konzepterarbeitung wurde durch das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ gefördert. Für die nun beginnende Umsetzungsphase kann Darmstadt bis 2025 auf die Förderung durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zurückgreifen.