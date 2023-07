Darmstadts Stadtkater Einstein ist jetzt weg

Von: Annette Schlegl

Auf dem heimischen Sofa war er nur selten zu finden, auf Darmstadts Straßen dafür um so öfter: der zottelige Kater Einstein. © Sarah Ressel

Großes Wehklagen in den sozialen Medien in Darmstadt: Der berühmte streunende Stadtkater Einstein ist mit Herrchen und Frauchen weggezogen.

Als Stadtkater wurde er berühmt: Fünf Jahre lang hat Einstein in Darmstadt für Wirbel gesorgt, wenn er mal wieder abgängig war. Das Streunerleben hatte es ihm angetan, mehr als 100 Mal wurde er als entlaufener Kater im Darmstädter Tierheim abgegeben. Er erreichte Ruhm, hatte sogar seine eigene Facebook-Seite mit mehr als 10 600 Fans. Suchhunde wurden eingesetzt, Fahndungsfotos in Geschäften verteilt, wenn er länger entlaufen war, Taxi-Betriebe setzten sogar digitale Suchmeldungen ab.

Stadtkater Einstein hat ein neues Zuhause in Dreieich

Jetzt wird er in Darmstadt erneut schmerzlich vermisst. Diesmal aber für immer: Der norwegische Waldkater ist nämlich weggezogen. Frauchen und Herrchen haben in Dreieich ein Eigenheim gefunden – und die Darmstädter Community weint. Doch mit seinem Freiheitsdrang wird es wohl bald auch in Dreieich drollige Eskapaden zu vermelden geben. Auch wenn er dort zum Landkater mutiert. ann