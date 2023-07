Darmstadt: Zwei Impfpassfälscher verurteilt

Von: Jens Joachim

Im Gegensatz zu diesem Mitarbeiter eines mobilen Impfteams fertigte der verurteilte Apothekenmitarbeiter einen Fantasiestempel an und beklebte die Impfbücher mit falschen Eiketten. © Michael Schick

Mitarbeiter von Apotheken in Mörfelden-Walldorf und Weiterstadt aus Bickenbach sowie ein Komplize aus Mörfelden-Walldorf kommen mit Bewährungsstrafen davon.

Das Darmstädter Landgericht hat zwei Impfpassfälscher zu Bewährungsstrafen verurteilt. Ein 38-jähriger Mann aus Bickenbach und ein 43-Jähriger aus Mörfelden-Walldorf hatten zum Auftakt des Prozesses am Donnerstag voriger Woche gestanden, in der Zeit von April bis November 2021 in 57 Fällen Impfpässe gefälscht und für jeweils 200 Euro gewerbsmäßig weiterverkauft zu haben.

Beide Angeklagte beteuerten, sie und ihre Angehörigen seien gegen das Coronavirus geimpft gewesen. Sie hätten nicht aus ideologischen Gründen gehandelt oder seien Corona-Leugner, sondern hätten sich bereichern wollen.

Den 38-Jährigen, der im Ausland Pharmazie studiert hatte und als Angestellter in zwei Apotheken in Mörfelden-Walldorf und Weiterstadt tätig war, bezeichnete der Vorsitzende Richter Christoph Trapp in seiner Urteilsbegründung als „Triebfeder“ für die Taten. Der Mann wurde am Dienstag wegen Urkundenfälschung zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung sowie einer Geldauflage in Höhe von 3000 Euro verurteilt.

Der angeklagte Bickenbacher habe als Apothekenmitarbeiter Zugriff auf die gelben Impfbücher, auf überzählige echte Klebeetiketten von Impfstoffchargen sowie die Möglichkeit gehabt, Impfzertifikate beim Robert-Koch-Institut zu generieren. „Damit haben sie das allgemeine Vertrauen in Apotheken missbraucht“, sagte Trapp.

Der Mann hatte auch zugegeben, einen Stempel aus einem Setzkastenset angefertigt zu haben, um den Eindruck zu erwecken, dass die Impfung in einem Impfzentrum in Groß-Gerau erfolgt sei.

Der zweite Angeklagte wurde zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldauflage in Höhe von 2000 Euro verurteilt. Er hatte seinem in den Apotheken tätigen Komplizen Kundinnen und Kunden für die gefälschten Impfpässe vermittelt. Zudem muss der Mann, der vor einigen Jahren bereits wegen einer Geldautomatensprengung verurteilt worden war, wegen der Einnahmen aus dem kriminellen Handel 6400 Euro an die Staatskasse zahlen. Der 38-Jährige muss 8200 Euro zahlen.

Zu dem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, kam es nach einer Absprache zwischen den Prozessbeteiligten.