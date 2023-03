Darmstadt: Zustimmung für Verkehrsversuch auf Kasinostraße

Von: Jens Joachim

Runter vom Gas: Auf der Kasinostraße in Darmstadt gilt seit März 2021 aus Lärmschutzgründen Tempo 30. © Jens Joachim

Die Stadt Darmstadt will die Kasinostraße im Verlauf der Bundesstraße 3 umgestalten. Von April an startet zudem eine Befragung zu der seit zwei Jahren geltenden Tempo-30-Regelung.

Mit großer Mehrheit haben die Stadtverordneten am Donnerstag beschlossen, die Stadtverwaltung mit der Prüfung und Planung eines Verkehrsversuchs in und an der Kasinostraße zu beauftragen. Vorgesehen ist, auf dem Abschnitt zwischen der Rheinstraße und der Julius-Reiber-Straße einen Radweg anzulegen und die bislang zweispurige Straße um eine Fahrspur zu verringern.

Gegen eine entsprechende Magistratsvorlage stimmte nur die AfD-Fraktion. Die FDP-Fraktion und ein Mitglied der Fraktion Uwiga/WGD enthielten sich der Stimme. Keine Mehrheit fand ein Antrag der FDP, zunächst zu untersuchen, wohin sich der Verkehr bei dem geplanten Verkehrsversuch verlagern wird.

Alle Rednerinnen und Redner räumten ein, dass die derzeitige Situation für Radfahrende und Menschen, die in der Kasinostraße unterwegs sind, völlig unbefriedigend sei. Es sei für Radelnde „kein Vergnügen“, sich mit Fußgängerinnen und Fußgängern den an manchen Stellen ohnehin viel zu schmalen Weg teilen zu müssen, sagte FDP-Fraktionschef Sven Beißwenger.

Stefan Opitz (Grüne) sprach vom „schmalsten Radweg“ der Stadt, einem schwierigen Begegnungsverkehr und dem aus verkehrsplanerischer Sicht „komplexesten Straßenabschnitt“.

Auch Mobilitätsdezernent Michael Kolmer (Grüne) hält das Projekt für „eine planerische Herausforderung“. Nach seinen Worten gibt es zur Verlagerung des Kraftfahrzeugverkehrs keine gleichwertige Parallelachse. Die bestehende Alternative über den Steubenplatz, die Dolivo- und die Julius-Reiber-Straße müssten daher in der Planung des Verkehrsversuchs berücksichtigt werden.

Auch soll die Ampelsteuerung an der Kreuzung der Kasinostraße und der Julius-Reiber-Straße angepasst werden, um Verlagerungsverkehr aufnehmen zu können.

Eine Verkehrssimulation soll zudem verdeutlichen, ob es möglich ist, die Fahrstreifen der Kasinostraße in beide Richtungen für den Kraftfahrzeugverkehr zu reduzieren. Mit ersten Ergebnissen und Planungslösungen rechnet Kolmer frühestens im Sommer 2024.

Rund zwei Jahre nach der Einführung von Tempo 30 auf der Kasinostraße zwischen der Rheinstraße und der Frankfurter Straße soll nun zudem eine Befragung der Anwohnerinnen und Anwohner erfolgen. Das hat der Magistrat beschlossen.

Bei der Befragung soll es vor allem um die Frage geben, ob und welche Veränderung die Menschen hinsichtlich des Straßenlärms festgestellt hätten, ob sich ihre Lebensqualität verbessert habe und welche weiteren Maßnahmen gegebenenfalls notwendig seien. Die Befragung, die im April startet, richtet sich nach Angaben der Stadt an alle Anwohnerinnen und Anwohner der Kasinostraße, die 16 Jahre und älter sind, so dass Mehrpersonenhaushalte mehrere Fragebögen erhalten werden.

Ein Onlinefragebogen kann bis Mitte Juni ausgefüllt werden. Die Ergebnisse der Umfrage sollen voraussichtlich bis Herbst 2023 vorliegen.