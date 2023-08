Darmstadt: Zeichnungen und Skulpturen von Kollwitz bis Serra

Die Ausstellung in der Karl-Freund-Galerie im Hessischen Landesmuseum Darmstadt gliedert sich in vier Kabinette.

Darmstadt

Von Jens Joachim schließen

Das Hessische Landemuseum Darmstadt verlängert die Ausstellung „Bildhauer:innen zeichnen“ um eine Woche. Die Darmstädter Künstlerin Vera Röhm kommt zum Gespräch ins Museum.

Die Ausstellung „Von Kollwitz bis Serra. Bildhauer:innen zeichnen“ des Hessischen Landesmuseums Darmstadt (HLMD) kann noch eine Woche länger besichtigt werden. Ursprünglich sollte der letzte Ausstellungstag am kommenden Sonntag, 3. September, sein. Nun wird die Schau laut einer Mitteilung des Landesmuseums noch bis zum 10. September gezeigt.

Präsentiert werden faszinierende Zeichnungen von 35 Bildhauerinnen und Bildhauern der Moderne sowie einige ihrer ausgewählte Kleinplastiken. Zu sehen sind auch Werke von Käthe Kollwitz, Helga Föhl, Richard Serra, John Cage, der Darmstädter Bildhauerin Vera Röhm, Wilhelm Loth, dem früheren Vorsitzenden der Darmstädter Sezession und vielen anderen.

Mit der international bekannten Künstlerin Vera Röhm, deren Atelier sich an der Rößlerstraße in ehemaligen Fabrikhallen nördlich des Darmstädter Evonik-Firmenareals befindet, werden an diesem Mittwoch, 30. August, die beiden Ausstellungskuratorinnen Mechthild Haas und Ksenija Tschetschik-Hammerl von 18 Uhr an ein Gespräch führen. Röhms Modell ihrer „Licht-Strahl-Eiche“ ist in der Ausstellung zu sehen. Und die Skulptur aus Bronze und Plexiglas kann in Originalgröße neben gleich neben dem Landesmuseum besichtigt werden.

Das Museum Die Ausstellung „Von Kollwitz bis Serra. Bildhauer:innen zeichnen“ wird in der Karl Freund-Galerie des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, Friedensplatz 1, gezeigt. Geöffnet ist das Museum dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt in das Museum kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt kostenfrei. jjo www.hlmd.de

In der Ausstellung werden Zeichnungen von Bildhauerinnen und Bildhauern aus der Graphischen Sammlung des Landesmuseums präsentiert. Sie machen nach den Worten der beiden Kuratorinnen „anschaulich, dass bildhauerisch zu arbeiten immer eine dreidimensionale Vorstellung voraussetzt“. Wesentlich sei bei den Zeichnungen die klare Herausarbeitung der Kontur, der Faltungen und Knicke. Das geschehe in der Regel mit einem schwarzen Zeichenmedium, mit Bleistift, Kohle oder Tusche, „um den plastischen Gedanken schwarz auf weiß formulieren“.

Zeichnungen von Bildhauer:innen wurden erstmals 1977 als eigene künstlerische Gattung betrachtet. Ihr war im Rahmen der Documenta 6 in Kassel eine eigene Abteilung gewidmet. Seither ist das Interesse an dieser Art der Zeichnung kontinuierlich gewachsen. Die Graphische Sammlung des HLMD umfasst nach Angaben ihrer Leiterin Mechthild Haas mittlerweile einen Schatz von an die 300 Zeichnungen von Bildhauerinnen und Bildhauern. Sie entsprechen den Sammlungsschwerpunkten des Hauses im Bereich der Skulpturen und Plastiken des 19. und 20. Jahrhunderts und ergänzen diese komplementär.

Die in vier Kabinetten gegliederte Ausstellung in der Karl Freund-Galerie führt laut Haas und Tschetschik-Hammerl vom Figurativen zum Abstrakten. Den Auftakt machen Porträts, gefolgt von Themen wie Akt und Tiere, körperbezogenen Bildern bis hin zu abstrakten Zeichnungen und präzisen Konstruktionszeichnungen. Die Ausstellung zeigt 68 Arbeiten auf Papier in Kombination mit einigen ausgewählten Kleinplastiken von 35 beteiligten Bildhauerinnen und Bildhauern.

+ In der Schau wird auch das Modell der Stele „Licht-Strahl-Eiche“ der Bildhauerin Vera Röhm gezeigt. © Monika Müller