Darmstadt: Wurmfarm auf dem Sportplatz

Von: Claudia Kabel

Oliver Risch legt gerade Hochbeete für Permakultur an. © Rolf Oeser

Der Platzwart des TSG 1846 will das Sportgelände am Woog mit Permakultur naturnah umgestalten. Das Projekt könnte Vorbild für andere Vereine in Hessen sein.

Eigentlich ist Oliver Risch Betriebswirt, arbeitete täglich bis zu 16 Stunden in einem Frankfurter Finanzunternehmen, liebte Zahlen und Analysen – doch dann kam der Burnout. Von heute auf morgen ging nichts mehr. Das war 2020. Risch drohte die Berufsunfähigkeit, doch damit wollte sich der heute 42-Jährige nicht zufrieden geben, wie er sagt. Eine Arbeit im Freien, ohne Stress, schwebte ihm vor. So kam er nach langer Suche zur TSG 1846 Darmstadt.

Dort ist er nun als Platzwart für Pflege und Instandhaltung des Tennisgeländes und der Halle zuständig – ein Teilzeitjob. Dennoch verbringt er nahezu jeden Tag von morgens bis abends auf dem Gelände am Woog, direkt neben der B26. Denn er will das 88 000 Quadratmeter große Sportareal in ein naturfreundliches Ressort verwandeln, in dem sich Vögel, Insekten und Kleintiere tummeln sollen.

„Die Anlage bietet nicht nur tolle Angebote zur sportlichen Betätigung, sondern auch super Möglichkeiten zur Naturerfahrung.“ Die Idee kam ihm, als er vergangenen Sommer bemerkte, wie sich während der Trockenheit die Insekten um die wenigen Wasserstellen auf der Anlage ballten. „Mir wurde klar, dass das Gelände für Insekten eigentlich nichts bietet.“

Im ersten Schritt stellte er Wassertränken auf und informierte sich über weitere Möglichkeiten. Dabei sei er auf die Permakultur gestoßen, sagt er. Diese vom Australier Bill Mollison (1928 – 2016) entwickelte Kreislaufwirtschaft nutzt vor Ort vorhandene Mittel, um ein ökologisches Gleichgewicht zu erreichen. Für das Sportgelände heißt das, es sollen nun auf den Rasenstreifen, die das Gelände umsäumen, Blühstreifen entstehen. Und im hinteren Teil des Geländes steht eine alte Badewanne bereit: Hier wird eine Wurmfarm eingerichtet, erklärt Risch. Würmer für den Kompost, den er gleich daneben in einem Drei-Kammern-System angelegt hat.

„Mir geht es darum zu experimentieren, ich will keine Wissenschaft draus machen“, sagt Risch. Wichtig sei ihm, den natürlichen Kreislauf mit dem Material herzustellen, das vor Ort vorhanden sei. Früher seien Grünschnitt und Rasenabfälle in Containern abtransportiert worden. Die Entsorgung habe den Verein Geld gekostet. Nun verarbeitet Risch das Material selbst. Im Herbst legte er Haufen an, in denen Insekten und Kleintiere ein Zuhause fanden. Die Zweige will er zu Pflanzenkohle verarbeiten. Dazu hat er mit Unterstützung eines ukrainischen Geflüchteten ein Kon-Tiki angelegt. Das ist ein etwa 80 Zentimeter tiefes und einen Meter durchmessendes ausgemauertes Erdloch. Darin wird Grünschnitt langsam und unter geringer Sauerstoffzufuhr verbrannt. Es entstehe kaum Qualm, sagt Risch. Die Pflanzenkohle werde später in den Kompost eingearbeitet und wirke wie eine Batterie: Sie speichere Nährstoffe und Wasser, das sie langsam an die Pflanzen abgibt.

Natur und Inklusion Die TSG 1846 Darmstadt engagiert sich nicht nur für die Natur, sondern auch in der Inklusion. Für Sonntag , 26. März, lädt der Verein von 14 bis 17 Uhr zum inklusiven Tennis-Tag für Menschen jeden Alters mit und ohne Behinderung in die Tennishalle am Froschweg (Parkplatz Heinrich-Fuhr-Straße 40). Zu Reinschuppern vor Ort wird am Sonntag Ela Porges, Nummer sieben der Weltrangliste der International Tennis Federation Wheelchair Tennis Juniorinnen, sein und mit den Gästen spielen. Auch Rollstuhltennis ist möglich. Es gibt Kaffee und Kuchen. Der Verein besteht seit 175 Jahren und hat rund 2100 Mitglieder. Die Darmstädter Turn- und Sportgemeinde bietet mehr als 40 Sportarten in Trainings oder Kursen. cka Infos: https://tsg-1846.de

Im Bereich vor einer nicht mehr genutzten Tenniswand sollen Hochbeete entstehen, die nachhaltig bewirtschaftet werden. „Die drei Schwestern“ – Kürbis, Mais und Bohnen – sollen hier nächstes Jahr wachsen. Doch zunächst werde Alfalfa gesät, da dies den Boden für das Gemüse optimal vorbereite. Außerdem sind weitere Bienenweiden und Wildblumenwiesen geplant, um Insekten Futter zu bieten. Risch ist gerade dabei, die Erde vom Wurzelwerk zu befreien.

Mit seiner Umgestaltung will er ein Bewusstsein für die Wichtigkeit des Naturkreislaufs schaffen und als Vorbild für andere Sportvereine und Organisationen in Hessen dienen, die nachhaltige Konzepte für ihre Anlagen und Gelände entwickeln möchten. „Kooperationen mit Schulen wären denkbar, um Schüler:innen das Wissen praktisch zu vermitteln“, sagt Risch. Workshops zum Thema Permakultur seien ebenfalls geplant, beziehungsweise habe schon ein Angebot gemeinsam mit dem Netzwerk Permakultur Darmstadt stattgefunden.

„Wir sind begeistert von der Initiative und dem Engagement von Oliver bei der Gestaltung der Anlage und schauen gemeinsam, wie wir Flächen nachhaltig und naturfreundlicher aufstellen können“, sagt Benjamin Kuhrke, stellvertretender Vorsitzender der Darmstädter TSG 1846. Auch bei den Mitgliedern sei das Interesse sehr groß, so dass man überlege, dafür eine Abteilung mit regelmäßigen Projekten zu gründen.

Interessierte können sich unter info@permagadde.de bei Oliver Risch melden. Auch Spenden für Biomasse nimmt die TSG 1846 gerne entgegen.