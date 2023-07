Darmstadt: Wixhausen feiert 850-jähriges Bestehen

Von: Claudia Kabel

Teilen

Das Festgelände befindet sich um die evangelische Kirche (re.) und das Dorfmuseum. © Renate Hoyer

Der Darmstädter Stadtteil feiert sein 850-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende. Dabei tritt auch Shaqua Spirit auf.

Wixhausen dürfte vielen als Standort des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung und seiner gigantischen Baustelle der Fair-Teilchenbeschleuniger-Anlage kennen. Nun feiert der im Norden gelegene jüngste Stadtteil Darmstadts sein 850-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende vom 7. bis 9. Juli.

Auch wenn die Gemarkung auf uraltem Siedlungsgebiet liegt, auf dem bereits in der Bronzezeit Menschen lebten, wird der Ort schriftlich erstmals 1172 unter dem Namen „wikkenhusen“ erwähnt, was laut Pfarrer Hans-Eberhard Ruhl, der die Ortsgeschichte aufgeschrieben hat, darauf hinweist, dass es sich um eine Siedlung an einem Weiher handelte. Alte Flurnamen wiesen zudem darauf hin, dass der Ort inmitten einer Seenplatte gelegen habe.

Festwochenende Freitag, 7. Juli: 18 Uhr Feierstunde; 19 Uhr Sektempfang; 19.45 Uhr Bühnenprogramm der Vereine mit anschließender Jubiläumsparty. Samstag, 8. Juli: 11 bis 18 Uhr Internationale Festmeile, Vereinsstände, Bauern- und Handwerkermarkt; 14 bis 18 Uhr Programm der Vereinsjugend; 20.30 Uhr Abfeiern mit Shaqua Spirit. Sonntag, 9. Juli: 11 bis 15 Uhr Frühschoppen mit den Bembel Musikanten; 11 bis 18 Uhr Vereinsstände und Mitmachangebote; 15 bis 18 Uhr Bühnenprogramm der Vereine; 19 Uhr Serenade des Sinfonischen Blasorchesters der TSG Wixhausen mit ökumenischen Abendsegen. Infos: https://850jahre.wixhausen.org

In Wixhausen leben heute etwa 6500 Menschen. Im Zuge der Eingemeindung 1977 wurde ein Ortsbeirat mit Ortsvorsteher gebildet – der einzige in Darmstadt. Zum Auftakt der Feierlichkeiten rund um die Evangelische Kirche wird Stadtarchivar Peter Engels über die Ortsgeschichte berichten. Doch zuvor wird ein Glockengeläut die Feier am Freitag um 18 Uhr 850 Sekunden lang einläuten.

Organisiert wird das Jubiläumsprogramm vom neu gegründeten Verein „Vereint für Wixhausen“ unter Vorsitz des TSG-Wixhausen-1882-Vorstands Rüdiger Dingeldey. Der Dachverein will alle Vereine, Institutionen und Körperschaften zusammenbringen, um Wixhausen wieder attraktiver zu machen, wie er mitteilt.