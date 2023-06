Darmstadt will schlauer mit Wasser umgehen

Von: Jens Joachim

Teilen

Der Darmbach soll von der Rudolf-Müller-Anlage ins Gerinne vor dem Darmstadtium und weiter in den Herrngarten fließen. © Michael Schick

Die Stadt beschließt „Smart City-Strategie“ zur sorgsamen Verwendung der knappen Ressource Wasser. Bund fördert Projekt bis 2027 mit 13 Millionen Euro.

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem täglichen Verbrauch von 146 Litern je Einwohnerin und Einwohner liegt die Stadt Darmstadt im Bereich des Regierungspräsidiums Darmstadt unter den vier kreisfreien Städten und zehn Landkreisen an der Spitze beim Wasserverbrauch. Laut einer Auflistung des Regierungspräsidiums Darmstadt für das Jahr 2021 – die Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor – wurden im Regierungsbezirk täglich durchschnittlich 127 Liter von jedem Bürger und jeder Bürgerin verbraucht. Zum Vergleich: In Wiesbaden lag der Tagesverbrauch bei 144 Litern, in Frankfurt bei 129 und in Offenbach bei 128 Litern. Der Wasserverbrauch durch Gewerbe- und Industriebetriebe wurde bei der Auflistung nicht berücksichtigt.

Die Stadt Darmstadt will nun künftig schlauer als bisher mit der kostbaren Ressource Wasser umgehen. Am Donnerstagabend wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von Grünen, CDU und Volt sowie den Stimmen von FDP, AfD und Uffbasse die sogenannte „Smart City-Strategie“ der Stadt im Rahmen des Projekts „Schlaues Wasser Darmstadt“ beschlossen.

Das 126 Seiten umfassende Strategiepapier wurde vom Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Stadt Darmstadt in Zusammenarbeit mit dem Berliner City & Bits GmbH erarbeitet. Hauptintention des Projekts „Schlaues Wasser“ ist es laut Amtsleiterin Marina Hofmann, Darmstadt zu einer „innovativen und wassersensiblen Stadt“ zu transformieren. Das Projekt wird mit mehr als 13 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen gefördert.

Der Stadtverordnete Erich Bauer (Uwiga) bemängelte während der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, dass die inflationäre Verwendung von „Marketing-Sprüchen“ und die Verwendung von PR-Vokabeln „eine ziemliche Zumutung“ sei und hierfür sogar ein Glossar erforderlich sei. Maria Stockhaus, Stadtverordnete der Linken, monierte , die Strategie sei „gefühlt inhaltsleer“.

Der für das Thema zuständige Klimaschutzdezernent Michael Kolmer (Grüne) verwies während der Sitzung darauf, dass das Projekt im September 2020 gestartet sei, als die Stadt vom damals zuständigen Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat den Titel „Modellprojekt Smart City“ erhalten habe. Ziel der bundesweiten Ausschreibung ist es, „modellhafte und vor allem übertragbare“ Ansätze zu entwickeln. Dabei können die geförderten 73 Kommunen eigene Schwerpunkte setzen. Darmstadt setzt den Fokus unter dem Gesichtspunkt einer integrierten Stadtentwicklungsplanung auf die Themen Wasser und Klimaresilienz.

Stadtrat Kolmer bezeichnete die Smart City-Strategie als „Konzept für die Zukunft“. Die in der Ausarbeitung verwendete Marketing- und PR-Sprache verteidigte er als „richtig für die Strategiephase“, in der in einem ersten Schritt zunächst die aktuelle Ausgangssituation und Handlungsbedarfe identifiziert sowie eine Vision mit acht verschiedenen Handlungsfeldern entwickelt worden seien. Nach der Strategiephase folge nun bis Ende 2027 die Realisierungsphase. Dabei soll die Bevölkerung der Stadt weiter beteiligt und eingebunden werden.

Kolmer zufolge werden einige Projekte auch schon seit einiger Zeit bearbeitet. So sei etwa geplant, die Sohle des Darmbachs, der in der Rudolf Müller-Anlage offen fließt, so anzuheben, dass das Wasser in das Gerinne vor dem Kongresszentrum Darmstadtium und dann weiter bis in den Herrngarten fließen kann. Auf der Mathildenhöhe werde zudem die Bewässerung der dortigen Platanen mittels Sensortechnik gesteuert, so Kolmer.

Darmstadt liegt an keinem großen Fluß. Das größte Gewässer der Stadt ist der Große Woog, der als Badesee genutzt wird. © Monika Müller