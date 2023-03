Darmstadt: Werben für die Ausbildung

Von: Jens Joachim

Teilen

Bei den drei „Azubi-Speed-Dating“ im Mai in Michelstadt, Darstadt und Groß-Gerau können Azubis „in 10 Minuten zum Ausbilungsplatz“ kommen, verspricht das Plakat vor dem Darmstädtzer IHK-Gebäude an der Rheinstraße. © Jens Joachim

Die IHK Darmstadt beteiligt sich an einer bundesweiten Kampagne. In Südhessen gibt es erstmals mehr offene Berufsausbildungsstellen als potenzielle Azubis.

Hans-Heinrich Benda, der bei der Industrie-und Handelskammer Darmstadt/Rhein-Main/Neckar (IHK) für die Themen Aus- und Weiterbildung zuständig ist, spricht von einem „Alarmzeichen“. Zum ersten Mal hat die Agentur für Arbeit Darmstadt im aktuellen Ausbildungsjahr, das im September 2022 begonnen hat, weniger Bewerberinnen und Bewerber als offene Ausbildungsstellen in Südhessen registriert, 3910 Bewerber:innen standen 4080 gemeldete offene Stellen gegenüber.

Die Darmstädter IHK startet daher eine Kampagne, um mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern. Die Kampagne unter dem Motto „Ausbildung macht mehr aus uns“ wird von allen 79 deutschen IHKs mitgetragen. Die Kampagne unter dem Hashtag #könnenlernen soll direkt die Zielgruppe der potenziellen Auszubildenden ansprechen.

Geplant sind Plakatierungs- und Postkartenaktionen, Social Media-Werbung sowie Ausbildungs-Speed-Datings im Mai.

Die emotionale Kampagne will nach den Worten von IHK-Hauptgeschäftsführer Robert Lippmann „ein Lebensgefühl Ausbildung wecken“. „Das ist das, was der Ausbildung im Gegensatz zum Studium und Handwerk fehlt.“ Zudem wolle die Kampagne, die von der Hamburger Agentur „thjnk“ entwickelt wurde, das Selbstwertgefühl junger Menschen verbessern und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Denn eine Ausbildung sei „die Antwort auf Orientierungslosigkeit und Zukunftssorgen“. In der Kampagne treten neun Azubis aus ganz Deutschland auf, die in Clips, die etwa auf Tiktok verbreitet werden sollen, über ihre Ausbildung erzählen und was die Ausbildung aus ihnen macht. Jede einzelne IHK soll die bundesweite Ausbildungskampagne über die eigenen Kanäle, Printmedien oder Werbung im öffentlichen Raum ergänzen.

Die Azubi-Speed-Datings finden am 5. Mai im Berufsschulzentrum in Michelstadt, am 12. Mai bei der IHK Darmstadt (jeweils von 14 bis 17 Uhr) und am 31. Mai von 10 bis 14 Uhr an den Beruflichen Schulen in Groß-Gerau statt.

Infos: ausbildung.darmstadt.ihk.de