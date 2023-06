Darmstadt: Weltkriegsbombe war schon teils detoniert

Von: Jens Joachim

Teilen

Mit einer Baggerschaufel wurde die gefundene halbe Fliegerbombe fixiert. An der Spitze (unten) befand sich der zweite Zünder. Der Heckzünder wurde bei der Teildetonation der Bombe vor fast 80 Jahren bereits zerstört. © RP Darmstadt

Nach der erfolgreichen Entschärfung einer amerikanischen Fliegerbombe berichtet der Sprengmeister über Details. Die Menschen verhielten sich bei der Evakuierung einsichtig.

Bei der am Montagmorgen an der Pallaswiesenstraße in Darmstadt gefundenen Bombe, die am späten Abend erfolgreich entschärft worden war, handelte es um eine us-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Alexander Majunke, der Leiter des für Hessen zuständigen Kampfmittelräumdienstes, der beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt ist, berichtete am Dienstag der FR, dass der Blindgänger bereits teilweise detoniert gewesen sei. Von dem ursprünglich 500 Kilogramm schweren und mit zwei Zündern ausgestatteten Sprengkörper sei nur noch etwas mehr als die Hälfte am Montagmorgen bei Kanalarbeiten entdeckt worden.

Die Bombe, die vermutlich vor mehr als 78 Jahren in der Nähe des früheren Eisenbahn-Ausbesserungswerks abgeworfen worden war, war nach seinen Angaben am Heck explodiert. Am Vorderteil, der nach der Teildetonation noch erhalten blieb, habe sich aber ein weiterer Zünder befunden, den Majunke am Montagabend zusammen mit einem weiteren Feuerwerker in einer rund halben Stunde problemlos ausbauen konnte. Insgesamt war ein sechsköpfiges Team des Kampfmittelräumdienstes an der Pallaswiesenstraße im Einsatz gewesen, berichtete der erfahrene Sprengmeister. Weil bereits ein Teil der Bombe detoniert gewesen sei, habe der Evakuierungsradius auf nur 500 Meter festgelegt werden können, erläuterte Majunke.

Von der vorsorglichen Räumung der Häuser – darunter auch Unterkünfte für Geflüchtete und Kindertagesstätten – waren nach Angaben der Stadt rund 7000 Menschen betroffen. Sie verbrachten die Zeit etwa im Herrngarten, im Bürgerpark, im Freibad des Nordbads, in Bars und Restaurants oder hielten sich in zwei Sporthallen auf, die von der Feuerwehr und Sanitätsdiensten hergerichtet worden waren.

Bereits am Dienstagvormittag um 11.30 Uhr, berichtete ein Hausmeister, habe die Halle am Bürgerpark wieder für den Schulsport zur Verfügung gestanden. Nach der Entschärfung der Bombe gegen 21 Uhr konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) dankte allen Beteiligten, „die mit Bedacht und Sorgfalt, mit hoher Professionalität und zugleich sehr schnell zur Beseitigung dieser gefahrvollen Situation beigetragen haben“. Auch die vielen betroffenen Bürgerinnen und Bürger seien der Aufforderung der Polizei zur Evakuierung „einsichtig gefolgt“ und hätten damit zur raschen Entschärfung beigetragen, sagte Partsch erleichtert.

Im Einsatz waren nach Angaben der Stadt rund 360 Personen vom Kampfmittelräumdienst, der Berufsfeuerwehr und den vier Freiwilligen Feuerwehren, dem DRK, dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Stadtverwaltung sowie der Landes- und der Stadtpolizei.