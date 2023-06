Darmstadt: Weltkriegs-Bombe gefunden - Evakuierung beginnt

Von: Jens Joachim

In Darmstadt hat die Polizei die Pallaswiesenstraße im Bereich Kasinostraße und der Straße „Im Tiefen See“ bereits seit 10 Uhr für den Verkehr gesperrt. © Jens Joachim

In Darmstadt ist am Montagmorgen bei Kanalarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Polizei hat den Fundort abgesperrt.

+++ 17.45 Uhr: Bauarbeiter, die eine Wasserleitung verlegen wollten, haben am Montagmorgen in Darmstadt am der Pallaswiesenstraße einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Für die Entschärfung wurde inzwischen eine Evakuierungszone eingerichtet, die 500 Meter rund um den Fundort der Bombe reicht.

Evakuiert werden Gebäude im Johannesviertel und rund um das Müllheizkraftwerk - unter anderem auch eine Unterkunft für geflüchtete Menschen am Sensfelder Weg. Die Polizei hat begonnen, an den Haustüren zu klingen und die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie unverzüglich ihre Häuser zu verlassen haben.

Die Stadt Darmstadt hat um 15 Uhr ein Betretungsverbot für die Evakuierungszone angeordnet. Das Ende sei „derzeit offen“, heiupt es in einer Mitteilung der Stadt. Von der Evakuierung sind folgende Straßen ganz oder teilweise betroffen: Alicenstraße, Benzweg, Emilstraße, Gräfenhäuser Straße, Helfmannstraße, Im Tiefen See, Irenenstraße, Jacobistraße, Johannesplatz, Junkersweg, Kahlertstraße, Kasinostraße, Kirschenallee, Landwehrstraße, Liebigstraße, Maybachweg, Otto-Röhm-Straße, Pallaswiesenstraße, Parcusstraße, Rößlerstraße, Sensfelderweg, Viktoriaplatz, Viktoriastraße, Wilhelm-Leuschner-Straße.

Der Fundort der Bombe in Darmstadt. © Jens Joachim

Darmstadt: Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden

Erstmeldung vom 05.06.2023, 13:50 Uhr: In Darmstadt ist am Montagmorgen bei Kanalarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen soll die Bombe nach bisherigen Erkenntnissen von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Darnstädter Regierungspräsidium Darmstadt entschärft werden.

Derzeit würden die Polizei, der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Stadt Darmstadt und die örtliche Feuerwehr „alle Vorbereitungen zur Entschärfung der Fliegerbombe“ treffen. Die Pallaswiesenstraße sei im Bereich Kasinostraße und der Straße „Im Tiefen See“ bereits seit 10 Uhr für den Verkehr gesperrt worden.

Ein Krisenstab wird sich um 14 Uhr zu einer Sitzung treffen. Abschließend soll es eine Mitteilung geben. Ob eine Evakuierungszone eingerichtet wird, war zunächst unklar.