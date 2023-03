Darmstadt: Weitere Straßenblockade der „Letzten Generation“

Von: Jens Joachim

Teilen

Protestaktion der „Letzten Generation“ auf der Alexanderstraße in Höhe des Darmstädter Karolinenplatzes. © Jens Joachim

Eine Klimaschutzaktivistin und ein -aktivist haben sich am Donnerstagmorgen auf der Alexanderstraße festgeklebt. Anderthalb Stunden lang war die Straße in Innenstadt gesperrt.

Begleitet von einem Hupkonzert und teilweise auch Beschimpfungen haben am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr eine Aktivistin und zwei Aktivisten der Klimaschutzbewegung „Letzte Generation“ ruhig und friedlich die Alexanderstraße in Höhe des Kongresszentrums „Darmstadtium“ blockiert. Sie setzten sich an einem Fußgängerüberweg auf die Straße und entrollten Banner mit den Aufschriften „Letzte Generation vor den Kipppunkten“ und „Art. 20a GG = Leben schützen“ (Artikel 20a des Grundgesetzes = Leben schützen).

Sie forderten – wie schon bei einer ersten Aktion am Dienstag auf der Rheinstraße – aus Klimaschutzgründen und als „erste Sicherheitsmaßnahme“ ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket.

Der 34-jährige gelernte Bankkaufmann Mischa Bareuther aus Stuttgart und die 32-jährige Gärtnerin Katharina Wild, die laut einer Mitteilung der „Letzten Generation“ aus Hessen stammt, klebten zudem jeweils eine ihrer Hände auf dem Straßenasphalt fest. Einen Autofahrer mit einem auf dem Beifahrersitz sitzenden Mann, der an der Nase blutete und ins Krankenhaus gebracht werden sollte, ließen die Demonstrierenden noch passieren, bevor sie ihre Hände auf der Straße festklebten.

Ein dritter Aktivist wurde von Polizeikräften, die nach sechs Minuten am Einsatzort eintrafen, dazu gebracht, die Straße zu räumen und sich auf den Gehweg zu setzen.

Eine Polizistin und ein Polizist rückten schließlich mit einer Mischung aus Öl und Spülmittel an, um die Hände der Aktivistin und des Aktivisten von der Straße zu lösen, was auch gelang, so dass nach etwa anderthalb Stunden die Blockade und die Sperrung der Alexanderstraße wieder aufgehoben werden konnte.

Während die Stadtverordnete Maria Stockhaus (Linke) die Aktion aktiv unterstützte, teilte der CDU-OB-Kandidat Paul Georg Wandrey mit, er habe „keinerlei Verständnis für diese Protestform“. Dieses „aggressive Eingreifen in den Alltag von Menschen“ zerstöre Akzeptanz und schade dem Anliegen Klimaschutz.

Zu einem Vortrag lädt die „Letzte Generation“ heute um 19 Uhr in das Lokal Agora, Erbacher Straße 89, ein.

Polizisten versuchen vergeblich, die Straße zu räumen, weil die Hände von zwei Demonstrierenden schon auf der Straße festkleben. © Jens Joachim

Friedlicher Protest auf der Straße neben dem Kongresszentrum Darmstadtium © Jens Joachim

Eine Aktivistin und zwei Aktivisten beteiligten sich an der Straßenblockade. © Jens Joachim

Flasche leer: Eine kleine Flasche mit Sekundenkleber liegt neben der auf der Alexanderstraße angeklebten Hand von Mischa Bareuther. © Jens Joachim

Mehr als 20 Einsatzkräfte von Polizei und Deutschem Roten Kreuz wurden alarmiert. © Jens Joachim

Ein Polizist träufelt mit einer Spritze eine Flüssigkeit zwischen die Finger von Mischa Bareuther, um seine Hand von der Straße zu lösen. © Jens Joachim

Mit Mullbinden versucht der Polizist vorsichtig, die angeklebte Hand von der Oberfläche der Straße zu lösen. © Jens Joachim

Ein Sanitäter begutachtet die Hand von Mischa Bareuther, an der Reste des Straßenbelags kleben. © Jens Joachim

Die letzte Spur der Protestaktion der „Letzten Generation“. © Jens Joachim