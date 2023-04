Darmstadt: Weitere Hilfstransporte in die Ukraine geplant

Von: Jens Joachim

Partnerschaftsvereinsmitglied Peter Ehry hilft bei der Verpackung der Hilfsgüter. © Claudia Ehry

Der Partnerschaftsverein Deutschland-Ukraine/Moldova nimmt in seinem Depot in Griesheim wieder Spenden an, die in die Darmstädter Partnerstadt Uzhhorod gebracht werden.

Hilfsgüter aus und um Darmstadt haben in den vergangenen Tagen und Wochen auch ländliche Regionen in der Ukraine erreicht. Nach Angaben von Claudia Ehry, der Sprecherin des in Darmstadt ansässigen Vereins Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova (PDUM), gehen fast täglich Dankesbekundungen ein. Seit 1992 besteht zwischen Darmstadt und der westukrainischen Stadt Uzhhorod oder auch Uschhorod (russisch: Ushgorod) eine Städtepartnerschaft.

Mitarbeiter:innen des kommunalen Unternehmens in Uzhhorod freuten sich kürzlich über neue Arbeitsschuhe. Gespendete Rollstühle und Gehhilfen wurden zudem nach Ochtyrka in den Nordosten der Ukraine in ein regionales Fachklinikum für Psychiatrie transportiert. In der Region Sumy unweit der ukrainisch-russischen Grenze freuten sich Jungen eines Internats und eines Kinderheims sowie bedürftige Familien über Fahrräder, Lebensmittel, Kleidung, Decken, Hygieneartikel und Spielsachen aus Darmstadt.

Auch Victoria Mozer, die stellvertretende Vorsitzende des PDUM, die aus der Kleinstadt Ochtyrka stammt und inzwischen bei Stuttgart lebt, nutzt ihre Kontakte in die Heimat, um die Verteilung der gespendeten Hilfsgüter zu unterstützen. Dreimal hat Mozer in den vergangenen Monaten selbst Hilfstransporte in die Ukraine begleitet. Nach diesen Reisen sei sie jedoch jeweils „völlig erschöpft gewesen“, berichtet Vereinssprecherin Ehry, deren Mann Peter auch im Verein aktiv ist und beim Sortieren und Packen der Hilfsgüter mit angreift und der ebenfalls Hilfstransporte begleitet hat.

Der Partnerschaftsverein setzt indes seine Sammlung von Hilfsgütern fort, um weitere Transporte in die Darmstädter Partnerstadt zu schicken. Die nächsten Abgabetermine für Sach- und Geldspenden im PDUM-Depot in Griesheim, Am Bahnhof 27, sind am nächsten Samstag, 15. April, und am 13. Mai, jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Laut Ehry werden vor allem haltbare Lebensmittel, Hygieneprodukte und Verbandsmaterial sowie Erste-Hilfe-Kästen benötigt.

Die angelieferten Spenden gelangen mit dem Speditionsunternehmen und PDUM-Kooperationspartner Rhein-Main Frachtenkontor RMFK aus Rödermark Ende des Monats nach Uzhhorod. In der dortigen Sammelstelle „Eulennest“ wird ein Teil der Spenden von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, meist Binnenflüchtlingen, direkt an Schutzsuchende und bedürftige Menschen abgegeben. Aber auch andere Regionen profitieren von der Hilfe aus Südhessen. „Im Kriegsland Ukraine hat sich Darmstadts Partnerstadt als sicherer Umschlagsort für Hilfsgüter erwiesen“, sagt Ehry.

Großer Bedarf bestehe darüber hinaus an Pflegebedarf für bettlägerige Patient:innen und Notwendigem für die Versorgung von Säuglingen und Kindern, weil derzeit viele ältere, aber auch junge Menschen in die vom Kriegsgeschehen weitgehend verschonte Westukraine verlegt werden. Kleidungsstücke lagern dagegen noch ausreichend im Depot und können aus Kapazitätsgründen bei der kommenden Sammlung nicht angenommen werden.

Eine Liste der aktuell benötigten Hilfsgüter kann online unter pdum.org abgerufen werden. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0175 / 249 725 6.