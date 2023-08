Darmstadt: Weiter Streit um neue Straßenbahntrasse

Von: Jens Joachim

Zukunftsvision: Geplant ist, die neue Straßenbahntrasse zur Heidelberger Straße (u.) zu bauen. © Visualisierung: Heag mobilo

Mehrere Naturschutz-Initiativen fordern eine Wendeschleife im Neubaugebiet Ludwigshöhviertel. Die FDP richtet zum Thema an den Magistrat eine Kleine Anfrage mit 12 Fragen.

Anfang des Jahres haben das Darmstädter Nahverkehrsunternehmen Heag mobilo und die Stadt beim Regierungspräsidium Darmstadt die Planfeststellung für den Bau einer Straßenbahntrasse durch das neue Ludwigshöhviertel und die damit verbundene Verlegung der Cooperstraße beantragt. Auch nach mehreren öffentlichen Anhörungen zeichnet sich noch nicht ab, wann die Behörde am Darmstädter Luisenplatz über die eingereichten Unterlagen entscheidet.

Im Ludwigshöhviertel sollen einmal mehr als 3000 Menschen wohnen. Geplant ist, auf einer Fläche von 15 Hektar rund 1400 Wohnungen zu errichten. Mit den Hochbauarbeiten wurde Anfang des Jahres im Baucluster 2 begonnen.

Darmstadt-Ludwigshöhviertel: Bau von Straßenbahntrasse bleibt umstritten

Gegen die von Heag mobilo und der Stadt geplanten Anbindung des Ludwigshöhviertels mit einer Straßenbahnlinie haben derweil die Darmstädter Westwaldallianz, die Bürgerinitiative Pro Walderhalt und Greenpeace Darmstadt Einwendungen eingereicht. In einer gemeinsamen Mitteilung schreiben die Naturschutzinitiativen und -verbände, eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die vorgesehenen Erschließungsvorhaben sei zu dem Ergebnis gekommen, dass durch den Bau der geplanten Straßenbahntrasse und der neuen Straßen mit „erheblichen Beeinträchtigungen“ für zu schützende Pflanzen, Tiere, die biologische Vielfalt, die Landschaft, den Boden, das Klima und die Luft sowie für Biotope und Einzelbäume gerechnet werden muss.

Das Gebiet sei zudem wichtig für die Neubildung von Grundwasser und die Entstehung von Frischluft. Die Naturschutzinitiativen und -verbände kritisieren vor allem, dass zusammen mit den Rodungen für den Bau der sogenannten Planstraße A – der von der Stadt geplanten Verbindungsstraße zwischen der Heidelberger Straße und der Karlsruher Straße - rund 22 000 Quadratmeter innerstädtischer Wald von den Bauprojekten betroffen sei.

Darmstadt: Bürgerinitiativen schlagen alternative Straßenbahntrasse vor

Derzeit wenden die Straßenbahnen der Linie 3 an der Endhaltestelle Lichtenbergschule. © Renate Hoyer

Die Stadt plant zum Ausgleich Aufforstungen im Stadtwald und am Gehaborner Hof. Die Initiativen und Verbände bezweifeln in diesem Zusammenhang, dass die Ersatzpflanzungen gelingen, weil der Erfolg von verschiedenen Faktoren abhängig sei. Selbst wenn die Aufforstung glücke, brauche das neue Ökosystem noch Jahrzehnte, bis es das vorhandene, wenngleich angeschlagene Ökosystem ersetzen könne.

Die Bürgerinitiativen präferieren in diesem Zusammenhang – entgegen den eingereichten Unterlagen von Heag mobilo und Stadt – eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 von der derzeitigen Endhaltestelle an der Lichtenbergschule bis zur früheren Jefferson-Siedlung mit dem Bau einer Wendeschleife. Dies würde jedoch Bauland beanspruchen, weshalb die Stadt diese Variante für das Prüfverfahren ausgeschlossen hat. Die Initiativen fordern nun eine Aufnahme dieser Trasse in das laufende Prüfverfahren.

Darmstadt: Petition für „waldschonende Anbindung des Ludwigshöhviertels“

Die BI Waldverteidigung Bessungen Süd hat zudem auf der Plattform „openPetition“ eine Onlinepetition gestartet, die sich „für eine waldschonende Anbindung des Ludwigshöhviertels an den öffentlichen Personennahverkehr“ einsetzt. Bislang ist diese Onlinepetition von mehr als 1300 Menschen unterzeichnet worden.

Ursula Blaum, die Stadtverordnete und verkehrspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion ist, hat zudem jüngst eine Anfrage mit zwölf Fragen zur verkehrlichen Anbindung des Areals der früheren Cambrai-Fritsch-Kaserne an den Magistrat gerichtet. Blaum schreibt in einer Vorbemerkung, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt um den „drohenden Waldverlust durch die verkehrsmäßige Erschließung“ sorgten. Auch Blaum fragt sich, ob das geplante Projekt überhaupt verhältnismäßig ist.

Die FDP-Stadtverordnete möchte vom Magistrat etwa wissen, welche verkehrsmäßige Anbindung geplant ist, welche alternativen Varianten es gibt und was es kostet, die Straßenbahntrasse nicht neben, sondern innerhalb der Cooperstraße zu verlegen.