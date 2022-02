Darmstadt: Weiter mit Wiegand

Kultur

Intendant des Darmstädter Staatstheaters bleibt wohl bis 2029.

Noch ist nichts unterzeichnet, aber alles deutet darauf hin, dass der Vertrag von Karsten Wiegand als Intendant des Staatstheaters Darmstadt demnächst um weitere fünf Jahre bis 2029 verlängert wird. Während sich Wiegands Wiesbadener Kollege Uwe Eric Laufenberg im September vorigen Jahres in einem Schreiben an Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) darüber beklagt hatte, dass es mit ihm keine Gespräche über eine Verlängerung seiner Intendanz gegeben habe, lief das Verfahren in Darmstadt offenbar völlig geräuschlos ab. Dem „Darmstädter Echo“ bestätigte nun Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne), dass zwischen dem Land und der Stadt bereits im vorigen Herbst Einvernehmen über eine Vertragsverlängerung erzielt worden sei. Der SPD-Vorsitzende Tim Huß hatte die vertraulichen Gespräche in einer Mitteilung öffentlich gemacht. Huß fordert nun jedoch einen „Dialog zur Zukunft des Staatstheaters“ und fordert, wegen angeblich „zahlreicher ungelöster Probleme“ die Intendantenfrage „nicht übers Knie zu brechen“.

Über die Besetzung der Intendanz entscheidet das Ministerium für Wissenschaft und Kunst „in bestem Einvernehmen“ mit der Stadt, teilte Ministeriumssprecher Volker Schmidt der FR mit. Sowohl das Land als auch die Stadt „sehen die künstlerische Entwicklung des Staatstheaters unter der Intendanz von Karsten Wiegand sehr positiv“, so Schmidt. jjo