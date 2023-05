Darmstadt: Wasser soll Energie aus Windrädern speichern

Von: Claudia Kabel

Im Mast von Windrädern ist genügend Platz für einen Wassertank. © Rolf Oeser

Ein Start-up aus Darmstadt hat eine Methode entwickelt, mit der Energie in Salzwasser gespeichert wird. Solche Tanks sollen in Windrädern eingebaut werden.

Die Frage, wie man Energie aus erneuerbaren Quellen speichern kann, ist entscheidend, damit die Energiewende gelingen kann. Jetzt hat das TU-Darmstadt-Start-up „Hopes“ eine Methode entwickelt, bei der Windenergie in Salzwasser gespeichert werden kann. Wie die Technische Universität Darmstadt mitteilte, basiert die umweltfreundliche Batterie auf Osmose: Im hohlen Fuß eines Windrads steht ein Tank mit Salzwasser. Bei kräftigem Wind presst eine Pumpe die Lösung durch eine Membran, die Salzlauge und reines Wasser trennt und in höhergelegene Tanks pumpt. Wird Energie benötigt, sorgen das Gefälle und das Bestreben der Flüssigkeiten sich wieder zu vermischen für eine Freisetzung der Energie, mit der eine Turbine angetrieben werden kann.

„Irgendwann wird jedes Gebäude und jedes Windrad mit unserer Speichertechnik ausgerüstet sein“, so das Gründerteam um Falah Alobaid, der die Idee 2018 aus dem Mittleren Osten mitbrachte, wo er mit Meerwasserentsalzungsanlagen arbeitete. „Dabei werden Wasser und Salz mit Hilfe von Strom getrennt – warum sollte man nicht umgekehrten Strom erzeugen können?“, sagt Alobaid, der für den Masterabschluss nach Darmstadt kam und für seine Promotion von der TU ausgezeichnet wurde. Der Name Hopes stehe dabei nicht nur für Hoffnung, sondern auch für „Hybrid Osmose Pumpen Energie-Speicher“. Gefördert durch die TU wurde der erste Prototyp 2020 in Darmstadt gebaut. Unterstützt wurde das Start-up vom Gründungszentrum Highest. Inzwischen gebe es erste Windparks und Energieversorger, die großes Interesse zeigten. Man plane aktuell die erste kommerzielle Anlage, hieß es. cka