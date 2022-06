Darmstadt: Waldoni zeigt neues Varieté

Von: Jens Joachim

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet dieses Jahr das Varieté des Circus Waldoni wieder statt. Hier die Aufführung von 2019. © Waldoni

Junge Artisten des Circus Waldoni zeigen die neue Show „Dabei“. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause zeigt der Circus Waldoni in Darmstadt-Eberstadt wieder sein Varieté. Es soll eine „außergewöhnliche Show“ werden, in der die jungen Artist:innen das endlich wieder erlaubte Miteinander zelebrieren wollen.

„Dabei“ lautete der Titel der neuen Kreation. Hauptthema sind die Schwierigkeiten eines Neuanfangs nach einer langen Krise. Weg von der Isolation, hin zur Gemeinschaft. David Lanza, der Leiter des Varietés, kündigt „ein abwechslungsreiches Programm voller überraschender Momente, Humor und Poesie“ an. Die 35 Artisten zwischen 14 und 27 Jahren haben dafür ein Jahr geprobt. Zu ihrem Repertoire gehören Seiltanz, Boden- und Luftakrobatik sowie Jonglage. Das Publikum sitzt an Vierertischen und kann sich bewirten lassen.

Das Zirkusprojekt Waldoni wurde 1999 als gemeinnütziger Verein gegründet und ist nach eigenen Angaben inzwischen eines der größten Kinder- und Jugendzirkusprojekte Deutschlands. Etwa 300 Kinder ab fünf Jahren trainieren wöchentlich. Regelmäßig zeigen alle Gruppen ihr Können im rot-weißen Zirkuszelt auf dem Gelände in der Grenzallee. Dort werden auch Zirkus-Ferienspielprojekte angeboten und Events für Kindergärten oder Grundschulen. International ist Waldoni ebenfalls aktiv. Zirkusprojekte auf Föhr, in El Salvador, der ukrainischen Partnerstadt Uschgorod, Guwahati/Assam, Brasilien und China haben Waldoni-Artist:innen mitgegründet und betreuen sie zum Teil auch.

Gezeigt wird das Varieté „Dabei“ an fünf Terminen im Zirkuszelt auf dem Grundstück Grenzallee 4–6 in Darmstadt am 16., 17., 18. und 25. Juni jeweils von 19.30 Uhr an sowie am 19. Juni von 18 Uhr an. Der Eintritt kostet zwischen 12 und 24 Euro pro Person, ermäßigt sieben Euro weniger. Tickets und Infos unter: https://waldoni.de