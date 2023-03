Darmstadt: Von einbalsamierten Leichen und Klima-Killern

Von: Jens Joachim, Claudia Kabel

Im Krimi „Der Mäzen“ von Andreas Roß kommt es auf dem Darmstädter Luisenplatz zum Showdown. © Oeser

Die Darmstädter Autoren Andreas Roß und Frank Schuster präsentieren mit „Der Mäzen“ einen spannenden Lokal-Krimi und mit „Odenwald“ einen packenden Klima-Thriller.

Die Darmstädter Krimiautoren Andreas Roß und Frank Schuster haben zwei neue Krimis veröffentlicht, die sie nun auch bei gemeinsamen Lesungen in der Region vorstellen.

„Der Mäzen“ von Andreas Roß ist der zweite Krimi rund um den Ermittler Benjamin Dobermann. Roß greift in seinem neuen Buch Erzählstränge aus dem vor drei Jahren erschienenen Dobermann-Premierenband „Innere Schreie“ auf und entwickelt sie weiter. Als er damit begann, den zweiten Band zu schreiben, sagt der 60-jährige Roß, der seit 1985 in Darmstadt lebt und seit Jahrzehnten als Sozialarbeiter unterwegs ist, habe er zunächst an eine Szene gedacht, bei der es um eine frisch verliebte junge Frau geht, die von einem Auto erfasst und brutal aus dem Leben gerissen wird. Wie es sich für eine ökologisch orientierte Darmstädterin gehört, ist die frisch Verliebte radelnd in der Innenstadt unterwegs.

Als Tatort hat sich Roß eine von Pendlerinnen und Pendlern viel genutzte Straße in Darmstadt ausgesucht. Auch die Passagen, die er über den jungen Kommissar schrieb, erschienen dem Krimiautor fast schon wie „fremdbestimmt“. Also habe er immer weiter und weiter geschrieben.

„Der Mäzen“ spielt im Spätsommer 2008. Am Rand des Walds des Darmstädter Stadtteils Bessungen wird unter einer Trauerweide eine Leiche gefunden. Sie ist kunstvoll einbalsamiert und in einem hellblauen VW-Käfer aufgebahrt. Der junge Kommissar macht sich gemeinsam mit einem Kollegen und seiner neuen Liebe ans Werk. Doch bald schon gibt es weitere Opfer.

„Skurrile Gestalten führen die Kommissare an der Nase herum, bedrohen sie mit dem Tode und bringen sie an ihre Grenzen“, heißt es in der Verlagsankündigung. Und Roß verspricht einen „Showdown“ auf dem belebtesten Platz von Darmstadt.

GEMEINSCHAFTS- UND SOLOLESUNGEN Gemeinsame Lesungen von Frank Schuster und Andreas Roß: Mittwoch, 15. März , 19.30 Uhr: Hotel Zur Sonne, Hauptstraße 28 in Alsbach-Hähnlein. Mittwoch, 22. März , 19.30 Uhr: Galerie Brücke 54, Brückenstraße 54 in Frankfurt. Eintritt: Spende erwünscht. Freitag, 24. März , 19.30 Uhr: Handwerksmuseum Roßdorf, Holzgasse 7, Roßdorf. Eintritt 12, ermäßigt 10 Euro. Freitag, 28. April , 20 Uhr: Agora, Erbacher Straße 89a in Darmstadt. Eintritt frei, Spende erwünscht. Samstag, 29. April, 20.30 Uhr: Alte Post, Heidelberger Straße 28, Brensbach. Eintritt 6, ermäßigt 4 Euro. Samstag, 11. November, 19.30 Uhr: Rentmeisterei, Schlossplatz 1, Bad König. Eintritt 20,- Euro. Lesung von Andreas Roß: Dienstag, 14. März, 19 Uhr: Hotel Restaurant Rosengarten, Frankfurter Straße 79, in Darmstadt. Eintritt frei. Samstag, 13. Mai, 14.30 Uhr: Hof des G.-Büchner-Buchladens, Lauteschlägerstraße 18, im Rahmen der Criminale. Lesungen von Frank Schuster: Mittwoch, 10. Mai, 18.30 Uhr: Buchhandlung Thalia, Im Forum 1-5a, Hanau. Eintritt frei. Dienstag, 13. Juni, 19 Uhr: Hotel Restaurant Rosengarten, Frankfurter Str. 79, Darmstadt. Eintritt frei. cka/jjo

Neben zwei Kurzgeschichtensammlungen sind von Roß bislang fünf Kriminalromane erschienen. Von 1996 bis 2008 veröffentlichte er monatlich Kurzkrimis im Darmstädter Magazin „Vorhang Auf!“. Roß ist Mitglied der Krimiautor:innenvereinigung „Syndikat“ und der Literaturgruppe „Poseidon“. Seine Zuneigung zum Krimi-Genre entwickelte er insbesondere in der Zeit, als er in verschiedenen Justizvollzugsanstalten tätig war. Hinzu kam die Liebe zu seiner Wahlheimatstadt Darmstadt.

„Odenwald“ von Frank Schuster ist der erste Klima-Thriller des Autors. Der Redakteur des „Darmstädter Echos“ und ehemaliger Mitarbeiter bei „Ökotest“ und Frankfurter Rundschau beschäftigt sich darin mit den Folgen des Klimawandels und der Frage, wer eigentlich die Erde beherrscht – nämlich die Pflanzen. Denn ohne sie wäre Leben gar nicht möglich.

In dem 200 Seiten starken Taschenbuch rollt Schuster eine ausgeklügelte Handlung um eine rätselhafte Krankheit aus, die im Odenwald ihren Anfang nimmt und sich auf die ganze Welt ausbreitet. Bäume und Pflanzen stellen ihr Wachstum ein, der Sauerstoff in der Atmosphäre droht knapp zu werden. Die Frankfurter Botanikerin Monika Weber ist mit der Untersuchung des neuartigen Waldsterbens im Odenwald betraut. Sie und der Michelstädter Revierförster Bernd Heidereiter stoßen auf Ungeahntes: Im nahegelegenen Friedwald ist der berüchtigte Klima-Terrorist Florian „Greenhood“ Keller bestattet. Zufall – oder führt der ehemalige Serienmörder über seinen Tod hinaus einen mörderischen Plan aus? Seine Motivation wird durch die Retrospektive seiner Schwester Diana beleuchtet. Anregung für den Bösewicht gab der US-amerikanische Ökoaktivist Theodore John Kaczynski, der in den 1980/90er Jahren als einsamer Waldbewohner durch Briefbomben Menschen tötete und verletzte. Ihm eifert Greenhood nach.

„Odenwald“ geht damit auch der Frage nach, wie weit man gehen darf, um sich für Naturschutz einzusetzen. Inspiriert wurde der Autor durch das Buch „Die Intelligenz der Pflanzen“ des Pflanzenforscher Stefano Mancuso. Darin geht es um die Möglichkeit, dass Pflanzen eine Schwarmintelligenz besitzen. Insgesamt versucht Schuster sich an biologische Fakten zu halten.

Anders als beim Öko-Thriller „Der Schwarm“ von Frank Schätzing gehe es in seinem Werk jedoch „ruhiger vonstatten“, sagt Schuster. „Nicht die Tiere rebellieren gegen den Menschen, sondern die Pflanzen drehen uns die Luft ab.“

Schuster, Jahrgang 1969, studierte Germanistik, Anglistik, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt, Marburg und Oxford. Er hat seit 2003 bereits mehrere Bücher und Kurzgeschichten geschrieben. Etwa den Roman Sternenfutter (2018) und das Jugendbuch Das Haus hinter dem Spiegel (2014). Er verfasste außerdem Beiträge in Tatort Darmstadt (2022) und Co-ro-na (2020). Schuster ist Mitglied der Literaturgruppe Poseidon.

Kommissar Dobermann ermittelt in „Der Mäzen“. Der Darmstädter Lokal-Krimi von Andreas Roß, ist im Mainbook-Verlag erschienen, umfasst 280 Seiten und kostet 13 Euro, ISBN: 97839489087-65-7, mainbook.de. © Jens Joachim

Der Klima-Thriller „Odenwald“ von Frank Schuster ist im Mainbook-Verlag, umfasst 200 Seiten und kostet 12 Euro, ISBN: 9783948 987-66-4, © Mainbook-Verlag