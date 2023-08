Darmstadt: Verwirrende Beschilderung vor dem früheren Stadthaus

Das Verkehrsschild in Höhe des früheren Stadthauses an der Grafenstraße (re.) zeigt das Ende der Fußgängerzone an.

Darmstadt

Vor dem ehemaligen Stadthaus an der Grafenstraße in Darmstadt gibt es einige Irritationen ums Parken.

Kostenfreies Parken in der Darmstädter Innenstadt ist eigentlich schon seit Jahren kaum noch möglich. Ortskundige kennen jedoch noch einige wenige Stellen, an denen sie ihr Auto ohne Gebühr und Gefahr, einen Strafzettel zu bekommen, abstellen können. Seit einigen Monaten zählt auch der Fahrstreifen vor dem ehemaligen Stadthaus, Grafenstraße 30, zu diesen Geheimtipps. Dennoch dürften vermutlich mehrere Hundert Autofahrerinnen und Autofahrer dort seit Anfang des Jahres von einem Strafzettel über 55 Euro überrascht worden sein. Denn im Zusammenhang mit dem Umbau des südlichen Teils der Grafenstraße hat die Stadt – wohl für die meisten Bürgerinnen und Bürger unbemerkt – die Fußgängerzone in der Innenstadt um einige Meter bis an den östlichen Rand des Bürgersteigs der Grafenstraße erweitert.

Allerdings hat die Stadt weder die Öffentlichkeit über die Änderung informiert noch die Verkehrsschilder, die den Anfang der Fußgängerzone markieren, entsprechend umgestellt. Zwar wurde eines der beiden Zeichen „Beginn einer Fußgängerzone“ an der Elisabethenstraße bis zur Bürgersteigkante vorgezogen. Das zweite Schild in der Flucht des Stadthauses ist jedoch stehen geblieben, das Zeichen „Ende einer Fußgängerzone“ auf dessen Rückseite mit eingeschlossen. Zudem fehlt ein solches Ende-Zeichen an der Ausfahrt des Fahrstreifens vor dem ehemaligen Stadthaus. Vor Ort können zu den Geschäftszeiten meist bis zu vier Fahrzeuge beobachtet werden, die von ihren Fahrer:innen dort mutmaßlich im Glauben, regelkonform zu handeln, abgestellt wurden.

Dabei dürften sie gute Chancen haben, einen Bußgeldbescheid anzufechten, sagt Stephan Voeth vom Verein Wegerecht auf FR-Anfrage. „Das ist eine unklare Situation, und wenn sie unklar ist, dann ist sie natürlich auch schwierig durchsetzbar“, sagt Voeth, der einen „dringenden Nachbesserungsbedarf“ sieht.

Allerdings dürften die wenigsten der Verwarnten Widerspruch eingelegt haben, vermutet Pierre Weigand, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Darmstadt. Parkverstöße seien von den Rechtsschutzversicherungen in der Regel nicht abgedeckt.

Wie viele Beschuldigte dem Verwarnungsgeld über 55 Euro widersprochen haben, ist von der Stadt nicht zu erfahren. Nur so viel teilt die Stadt auf FR-Anfrage mit: „Seit dem 01.01.23 wurden im Bereich Grafenstraße zwischen Rheinstraße und Elisabethenstraße 960 Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Stadtpolizei eingeleitet.“ Der Tatbestand „Parken im Fußgängerbereich“ „wurde im gleichen Zeitraum 1264 mal zur Anzeige gebracht“. Diese Zahl gelte jedoch für die gesamte Strecke zwischen der Rheinstraße und der Elisabethenstraße.

Weil in der Grafenstraße kaum Plätze für „wildes Parken“ mehr vorhanden sind, ist zu vermuten, dass die 1264 Parkverstöße größtenteils auf den Fahrstreifen vor dem ehemaligen Stadthaus entfallen dürften.

Ob die widersprüchliche Beschilderung nun dazu führt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt dort nun erst mal keine Verwarnungsgelder mehr aussprechen, lässt die Stadt in ihrer Antwort offen. Allerdings teilte die Pressestelle der FR mit, dass derzeit vom städtischen Mobilitäts- und Tiefbauamt „ein neues Beschilderungskonzept für die gesamte Fußgängerzone“ erarbeitet werde.